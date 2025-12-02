سينوپتيكتەر استاناعا نە سەبەپتى قار جاۋماي تۇرعانىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا بيىلعى قىس ادەتتەگىدەن جىلى باستالدى. الدىڭعى جىلدارى ءدال وسى كەزەڭدە اياز كۇشەيىپ، تۇراقتى سۋىق ورنايتىن. وسىعان بايلانىستى Kazinform ءتىلشىسى قازگيدرومەتتەن تۇسىنىكتەمە الدى.
قازگيدرومەت ماماندارىنىڭ ايتۋىنشا، قازىر قار تەك شىعىس قازاقستان مەن سولتۇستىك-شىعىس وڭىرلەردە عانا بايقالدى. الايدا سول ايماقتارداعى جاۋىن-شاشىن استاناعا جەتپەي وتىر. بۇعان سەبەپ - ءوڭىر ۇستىندەگى انتيتسيكلون.
- انتيسيكلون اسەرىنەن جاۋىن-شاشىن بولماي تۇر. دەگەنمەن الداعى كۇندەرى فرونتتاردىڭ جىلجۋىنا بايلانىستى جاڭبىر مەن قار ارالاس جاۋىن-شاشىن كۇتەمىز. الايدا بۇل تەز ەرىپ كەتەتىن قار. ال جەرگە جابىسىپ قالاتىن تۇراقتى قار جەلتوقساننىڭ ءبىرىنشى ونكۇندىگىنىڭ سوڭىندا، ياعني 8-9 -جەلتوقساندا ءتۇسۋى ىقتيمال. قازىر بايقالىپ تۇرعان جىلى اۋا رايى قىسقا مەرزىمدى قۇبىلىس، - دەپ ءتۇسىندىردى قازگيدرومەت وكىلدەرى.
سينوپتيكتەردىڭ ايتۋىنشا، الاڭداۋعا نەگىز جوق. قىس جالپى العاندا قوڭىرجاي جىلى وتەدى. سۋىق كۇندەر مەن جىلى كەزەڭدەر الماسىپ، «تەمپەراتۋرالىق تەربەلىستەر» بايقالادى. ايازدى كۇندەر دە بولاتىنى ايتىلدى.
- جەلتوقسان ايىنا جاسالعان بولجامعا سايكەس، ايلىق ورتاشا تەمپەراتۋرا رەسپۋبليكانىڭ باسىم بولىگىندە نورما شاماسىندا بولادى. ال باتىس قازاقستان، اتىراۋ، ماڭعىستاۋ، اقتوبە، قوستانايدىڭ باتىسى، قىزىلوردا جانە ۇلىتاۋدىڭ باتىسىندا تەمپەراتۋرا نورمادان 1-2 جوعارى كۇتىلەدى. شىعىس قازاقستاندا، پاۆلوداردىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا جانە اباي وبلىسىنىڭ شىعىسىنداعى كەي اۋماقتاردا، كەرىسىنشە، نورماعا قاراعاندا 1 گرادۋس تومەن بولماق، - دەدى قازگيدرومەت.
جاۋىن-شاشىن مولشەرى بويىنشا دا ايتارلىقتاي وزگەرىس جوق.
- رەسپۋبليكانىڭ نەگىزگى بولىگىندە نورماعا جۋىق، ءبىراق قىزىلوردا وبلىسىنىڭ كوپ بولىگىندە، اقتوبەنىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىندا، قوستانايدىڭ وڭتۇستىك-باتىسىندا جانە ۇلىتاۋدىڭ باتىسىندا نورمادان از ءتۇسۋى مۇمكىن. ال پاۆلودار، سولتۇستىك قازاقستاننىڭ شىعىس بولىگى، شىعىس قازاقستاننىڭ سولتۇستىگى مەن ورتالىعى، اباي وبلىسىنىڭ سولتۇستىك ايماقتارى جانە اقمولا مەن قاراعاندى وبلىستارىنىڭ سولتۇستىك-شىعىس بولىگىندە جاۋىن-شاشىن مولشەرى نورمادان كوپ بولادى دەپ كۇتىلەدى. تاۋلى ايماقتاردا دا قار مولىراق ءتۇسۋى ىقتيمال، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
الدىن الا بولجام بويىنشا، جالپى قىس رەسپۋبليكا اۋماعىندا قالىپتى مولشەردەگى جاۋىن-شاشىنمەن جانە سالىستىرمالى تۇردە جىلى وتەدى. الايدا جەكەلەگەن كەزەڭدەردە مول قار، بوران، كۇشتى جەل، كوكتايعاق جانە تۇمان سياقتى قۇبىلىستار بولۋى مۇمكىن. قىس بويى ءجيى جىلىمىق پەن سۋىق تولقىندارى اۋىسىپ وتىرادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، قازاقستاننىڭ 16 وڭىرىندە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى.
اۆتور
تاستان تويانوۆ