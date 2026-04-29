اندرەي بابيش قاسىم-جومارت توقايەۆتى چەحياعا ساپارمەن كەلۋگە شاقىردى
استانا. KAZINFORM - قاسىم- جومارت توقايەۆ پەن اندرەي بابيش ونەركاسىپ، مۇناي-گاز، اتوم ەنەرگياسى، كولىك-لوگيستيكا، قورعانىس ونەركاسىبى، سيفرلاندىرۋ، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ سالالارىنداعى ءوزارا ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلادى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ەكى ەل اراسىنداعى قارىم-قاتىناس تەك ەكونوميكامەن شەكتەلمەيتىنى، ورتاق تاريحي وقيعالار مەن مادەني- گۋمانيتارلىق بايلانىستارعا نەگىزدەلەتىنى جايىندا ايتىلدى.
مەملەكەت باسشىسى قازاق دالاسىنا پرجيەۆالسكي جىلقىلارىن قايتا جەرسىندىرۋدى كوزدەيتىن بىرەگەي جوباعا اتسالىسقانى ءۇشىن چەحيالىق ارىپتەستەرىنە ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
پرەزيدەنت وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميتتە بۇل باستامانى ەلىمىزدىڭ بيوالۋانتۇرلىلىكتى ساقتاۋ سالاسىندا جەتكەن جەتىستىكتەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە اتاعان بولاتىن.
پرەمەر-مينيستر قازاقستان ازاماتتارىنا ۆيزا رەجيمىن جەڭىلدەتۋ ماسەلەسىنە چەحيانىڭ ەكىجاقتى دەڭگەيدە جانە ەۋروپا وداعى اياسىندا ىقپال ەتۋگە نيەتتى ەكەنىن جەتكىزدى.
كەلىسسوز قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار جوعارى دەڭگەيدە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى ناقتى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن جوبالار ءتىزىمىن ازىرلەيدى.
اندرەي بابيش قاسىم-جومارت توقايەۆتى وزىنە ىڭعايلى ۋاقىتتا چەحياعا ساپارمەن كەلۋگە شاقىردى. مەملەكەت باسشىسى بۇل ۇسىنىستى ىقىلاسپەن قابىل الدى.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن اندرەي بابيش كەڭەيتىلگەن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزگەن ەدى.