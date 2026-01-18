ۋگاندانى 40 جىل باسقارعان يوۆەري مۋسيەۆەني قايتا پرەزيدەنت بولىپ سايلاندى
استانا. KAZINFORM - ۋگاندانىڭ قازىرگى پرەزيدەنت يوۆەري مۋسيەۆەني 8 ميلليونعا جۋىق داۋىس جيناپ، قايتا پرەزيدەنت بولىپ سايلاندى، بۇل 70 پايىز داۋىسقا سايكەس كەلەدى، دەپ حابارلايدى انادولى.
ۋگاندانى 1986 -جىلدان بەرى باسقارىپ كەلە جاتقان 81 جاستاعى يوۆەري مۋسيەۆەني 15- قاڭتاردا وتكەن جالپى سايلاۋدا شامامەن %70 داۋىس جيناپ، پرەزيدەنت بولىپ قايتا سايلاندى.
ۋگاندا سايلاۋ كوميسسياسى جەرگىلىكتى باسپا سوزدە سايلاۋ ناتيجەلەرىن جاريالادى.
داۋىس بەرۋگە حالىقتىڭ %52,9- ى قاتىسىپ، قازىرگى پرەزيدەنت مۋسيەۆەني 8 ميلليونعا جۋىق داۋىس جينادى.
مۋسيەۆەني 1986 -جىلدان بەرى بيلىكتە
ۋگانداداعى سايلاۋ ناۋقانى الدىندا ينتەرنەتكە قولجەتىمدىلىك جانە قاۋىپسىزدىك شارالارى داۋ تۋدىردى.
بايلانىس كوميسسياسى (UCC) ەلدەگى بارلىق ينتەرنەت- پروۆايدەرلەرگە جالعان اقپاراتتىڭ، سايلاۋداعى الاياقتىق پەن ونلاين زورلىق- زومبىلىققا شاقىرۋدىڭ تارالۋىنا جول بەرمەۋ قاجەتتىلىگىن العا تارتىپ، قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ينتەرنەت قىزمەتتەرىن توقتاتۋدى بۇيىردى.
وپپوزيتسيا مەن قۇقىق قورعاۋشىلار بۇل شەشىم جۋرناليستەر مەن بەلسەندىلەردىڭ جۇمىسىن قيىنداتقانىن ايتتى.
ەلدە 2021 -جىلى وتكەن پرەزيدەنتتىك سايلاۋ كەزىندە ينتەرنەتكە قولجەتىمدىلىك كەم دەگەندە ءبىر اپتاعا ءۇزىلىپ، سايلاۋ پروتسەسىنە قارسى نارازىلىقتار كەزىندە ونداعان ادام قازا تاپتى.
1986 -جىلدان بەرى بيلىكتە بولعان مۋسيەۆەني جەتىنشى مەرزىمگە سايلاندى جانە مەرزىم شەكتەۋلەرى مەن جاس شەكتەۋلەرىن الىپ تاستاعان كونستيتۋتسيالىق وزگەرىستەردىڭ ارقاسىندا بۇل پروتسەسكە قايتادان قاتىسۋعا رۇقسات الدى.
81 جاستاعى مۋسيەۆەني افريكاداعى ەڭ ۇزاق قىزمەت ەتكەن كوشباسشىلاردىڭ ءبىرى. سوڭعى جىلدارى ونىڭ بيلىگى اسكەري كۇشتەرگە كوبىرەك سۇيەنەدى.
ارميانى پرەزيدەنتتىڭ ۇلى مۋحوسي كاينەرۋگابا باسقارادى.
بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى (ب ۇ ۇ)، ەۋروپا وداعى (ە و) جانە ءارتۇرلى حالىقارالىق ۇيىمدار دا سايلاۋدى مۇقيات قاداعالاپ وتىرعاندارىن ايتىپ، قاۋىپسىزدىك جاعدايى مەن نەگىزگى قۇقىقتاردىڭ ساقتالۋىنا الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى.
شامامەن 45 ميلليون حالقى بار ۋگاندادا 21,6 ميلليونداي سايلاۋشى تىركەلگەن.
وسىعان دەيىن ورتالىق افريكا رەسپۋبليكاسىندا تاريحي سايلاۋ ءوتىپ جاتقانى تۋرالى جاريالادىق.