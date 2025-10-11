ۆانداليزمدى قابىلداۋعا بولمايدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلوردانىڭ «نۇرا» اۋدانىنداعى Greenline بۋلۆارىن ارالاپ كورگەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قالا باسشىسىنا ءبىرقاتار ناقتى تاپسىرما بەردى.
پرەزيدەنتكە استاناداعى اباتتاندىرۋ جۇمىستارى جايىندا مالىمەت بەرگەن قالا اكىمى جەڭىس قاسىمبەك ەلوردادا قازىر 170 قوعامدىق كەڭىستىك پەن اۋلانى اباتتاندىرۋ بويىنشا كەشەندى باعدارلاما ىسكە اسىرىلىپ جاتقانىن ايتتى.
- ۆانداليزم، بۇزاقىلىق بار ما؟، - دەپ سۇرادى وسى ورايدا مەملەكەت باسشىسى.
ساۋالعا جاۋاپ بەرگەن قالا اكىمى ەلوردادا مۇنداي كەلەڭسىزدىكتىڭ جاپپاي ورىن الۋى تىركەلمەسە دە جەكەلەگەن دەرەكتەردىڭ بار ەكەنىن جاسىرعان جوق.
- ۆانداليزمدى قابىلداۋعا بولمايدى، بۇزاقىلاردى زاڭ بويىنشا جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ كەرەك، - دەپ تاپسىردى پرەزيدەنت.
مۇنان بولەك، قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلوردا اكىمىنە قالانى كوگالداندىرۋ - ورتاق مىندەت ەكەنىن ەسكەرتتى.
- بۇل جۇمىستاردى ورتالىق كوشەلەردە، كوزگە تۇسەتىن ورىنداردا عانا جۇرگىزۋمەن شەكتەلۋگە بولمايدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت استانادا وڭ وزگەرىستەر بولعانىمەن الدا ءالى دە اتقارار جۇمىس كوپ ەكەنىن باسا ايتتى.
ەسكە سالساق، بۇگىن مەملەكەت باسشىسى «تازا قازاقستان» ەكولوگيالىق اكتسياسىنا قاتىستى. پرەزيدەنت استانا قالاسىنداعى بوتانيكالىق ساياباقتا ەرىكتى جانە بەلسەندى جاستارمەن بىرگە اعاش ەكتى.