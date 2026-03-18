امەريكالىق وتباسى اسىراپ العان قازاق بالاسى 20 جىلدان كەيىن ەلگە ورالدى
استانا. قازاقپارات - الەكس ارنايى باعدارلاما ارقىلى قوستانايعا كەلىپ، جەرگىلىكتى بالالارعا اعىلشىن ءتىلىن ۇيرەتىپ ءجۇر. كىندىك قانى تامعان وتانىنا ورالۋ ونىڭ كىشكەنتاي كەزىنەن بەرگى ارمانى ەدى. اتا جۇرتىن اڭساپ كەلگەن قازاق بالاسى ەندى ءوزىنىڭ شىققان تەگىن انىقتاپ، تۋعان ولكەسىنىڭ تاريحىن تەرەڭ بىلۋگە قۇشتار.
الەكس 2001 -جىلى جەزقازعان قالاسىندا تۋعان. ءبىر جاسىندا امەريكالىق جۇپ اسىراپ الىپ، پەنسيلۆانيا شتاتىنىڭ فيلادەلفيا قالاسىنان ءبىر- اق شىققان. سول جاقتا وقىپ، ءبىلىم الىپ، ەرجەتتى. كىشكەنتايىنان جات ەلدە وسكەندىكتەن بە، ءون بويىنان قازاقىلىقتى بايقاي قويۋ قيىن. ءبىراق ءوزى «جانىم دا، قانىم دا قازاق» دەپ وتىر.
«ەس بىلگەننەن تۋعان جەرگە دەگەن كوڭىلىم ەرەك. سوندىقتان Fulbright باعدارلاماسى بويىنشا قازاقستاندا ءبىلىم بەرۋ ۇسىنىسى تۇسكەندە قۋانا قۇپ الدىم»، - دەيدى.
الەكس دۆورنيكوۆسكي، شەت ءتىلىن وقىتۋشى:
- قازاقستان قاتتى ۇنادى! قازاق حالقىنىڭ قوناقجايلىعى مەن جومارتتىعىنا ءتانتى بولدىم. مەن وسكەن امەريكا جەرىندە قازاقتار كوپ بولعان جوق. سوندىقتان ءوز ەلىم جايىندا بىلەتىنىم از ەدى. تۋعان جەرىمدى كورىپ، تانىپ جاتقانىما قۋانىشتىمىن.
الەكستىڭ اعىلشىن ءتىلىن وقىتۋ ءتاسىلى بالالارعا دا جاققانداي. قازىر ول ءتۇرلى دەڭگەيدە ءتىل مەڭگەرگەن 4 توپقا ساباق بەرەدى. «ويىن، پىكىر الىسۋ تۇرىندەگى وقۋ ساباقتارى قىزىقتى وتەدى»، - دەيدى شاكىرتتەرى.
ارۋنا الماتوۆا، وقۋشى:
- الەكس وتە جاقسى ادام. ونىمەن وتە سويلەسكەن وتە قىزىقتى. ءبىز كوبىنەسە ۇستەل ويىندارىن وينايمىز. بۇل وتە قىزىقتى جانە دە ءبىز الەكسپەن بىرگە ءارتۇرلى فيلمدەر قارايمىز. وسى فيلمدەر ارقىلى ءبىز اعىلشىن ءتىلىن ۇيرەنەمىز.
الەكس قازاق حالقىنىڭ ادەت-عۇرىپتارى مەن سالت-داستۇرىنە ەرەكشە قىزىعۋشىلىق تانىتادى. ول قازاق ءتىلىن ۇيرەنۋگە دە تالپىنىپ ءجۇر. جاس جىگىتتىڭ تاعى ءبىر ارمانى - ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ مادەنيەتى مەن تاريحىن عىلىمي تۇرعىدا زەرتتەۋ.
الەكس دۆورنيكوۆسكي، شەت ءتىلىن وقىتۋشى:
- ورتالىق ازيا عىلىم سالاسىندا ءالى دە تەرەڭ زەرتتەۋدى قاجەت ەتەتىن تاقىرىپ. وكىنىشكە قاراي، ءالى كۇنگە دەيىن اعىلشىن تىلىندە دايەكتى دەرەك تابۋ قيىن. سوندىقتان بولاشاقتا مەن بۇنى وزگەرتكىم كەلەدى.
وقىتۋ باعدارلاماسىنىڭ شارتى بويىنشا الەكس ماۋسىم ايىنىڭ اياعىنا تامان امەريكاعا قايتۋى ءتيىس. «ءبىراق كوپ كەشىكپەي قازاقستانعا ورالامىن»، - دەيدى.
