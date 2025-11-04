امەريكالىق ساراپشىلار «قازاقمىس» كومپانياسىنداعى ونەركاسىپتىك قاۋىپسىزدىك جۇيەسىن باعالاۋعا كىرىستى
استانا. KAZINFORM - «قازاقمىس» كورپوراتسياسى ا ق ش- تىڭ JMJ Associates كومپانياسىمەن بىرلەسىپ وندىرىستەگى قاۋىپسىزدىك جۇيەسىنە تەرەڭ تالداۋ جۇرگىزۋدى قولعا الدى. جوبانىڭ باستى ماقساتى - قىزمەتكەرلەردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىن ساقتاۋ مادەنيەتىن كورپوراتيۆتىك قۇندىلىق دەڭگەيىنە كوتەرۋ.
«قازاقمىس» كورپوراتسياسىندا ونەركاسىپتىك قاۋىپسىزدىك جۇيەسىن جاھاندىق تالداۋ باستالدى. كومپانيا بارلىق وندىرىستىك الاڭدا ەڭبەك قاۋىپسىزدىگى مەن ەڭبەكتى قورعاۋ سالاسىندا ستراتەگيالىق اۋديت جۇرگىزۋ ءۇشىن JMJ Associates (ا ق ش) حالىقارالىق كونسالتينگتىك ۇيىمىمەن كەلىسىمشارتقا وتىردى.
«قازاقمىس كورپوراتسياسى» ج ش س باسقارما ءتوراعاسى نۇراحمەت نۋريەۆ JMJ وكىلدەرىمەن كەزدەسىپ، ىنتىماقتاستىقتىڭ نەگىزگى باعىتتارىن تالقىلادى. بۇل جوبا كورپوراتسيانىڭ بارلىق كاسىپورنىن قامتيدى جانە باستى مىندەتى - قاۋىپسىزدىك مادەنيەتىن ورنىقتىرۋ، ياعني قىزمەتكەرلەردىڭ ءارقايسىسى ءوز ءومىرى مەن ارىپتەستەرىنىڭ اماندىعىن جەكە جاۋاپكەرشىلىگى دەپ قابىلداۋى.
- ءبىز بۇل ءاۋديتتى تەك راسىمدىك تەكسەرىس دەپ ەمەس، كومپانيانىڭ بولاشاعىنا - قاۋىپسىزدىگى مەن تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە جاسالعان ستراتەگيالىق ينۆەستيتسيا رەتىندە قاراستىرامىز، - دەپ ناقتىلادى نۇراحمەت نۋريەۆ.
JMJ Associates كومپانياسى كورپوراتيۆتىك مادەنيەت پەن كوشباسشىلىقتى دامىتۋ سالاسىندا 35 جىلدان استام تاجىريبەگە يە. قازاقستانداعى بولىمشەنىڭ جەتەكشىسى رەنات سالىمعاليەۆتىڭ ايتۋىنشا، جوبا ەڭ الدىمەن جان-جاقتى دياگنوستيكادان باستالادى. بۇل كەزەڭدە قىزمەتكەرلەرمەن سۇحبات جۇرگىزىلىپ، وندىرىستىك نىسانداردا باقىلاۋ جاسالىپ، بارلىق بيزنەس-ۇدەرىس ەگجەي-تەگجەيلى تالدانادى. مۇنداي ءتاسىل قاۋىپسىزدىك جۇيەسىنىڭ كۇشتى جانە ءالسىز جاقتارىن ناقتى انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
جوبانىڭ نەگىزگى جۇمىسى ەكى ستراتەگيالىق باعىتقا شوعىرلانادى:
قاۋىپسىزدىككە جەكە جاۋاپكەرشىلىكتى قالىپتاستىرۋ. بۇل باعىتتا باسشىلار ءوز ءىس-ارەكەتىمەن ۇلگى كورسەتىپ، ۇجىمدا ءوزارا سەنىم مەن اشىقتىق احۋالىن نىعايتۋ كوزدەلگەن.
قاۋىپسىز ەڭبەك ورتاسىن قۇرۋ. تاۋەكەل كوزدەرىن جويۋ، ءوندىرىس ورىندارىندا جۇيەلى شەشىمدەر ەنگىزۋ ارقىلى ەرەجەلەردى ساقتاۋ تابيعي ادەتكە اينالماق.
- جوبا بىرنەشە جىلعا جوسپارلانعان. ءبىز بارلىق دەڭگەيدەگى قىزمەتكەردى وقىتامىز، ىشكى كوشباسشىلار مەن قاۋىپسىزدىك امباسسادورلارىن دايىندايمىز. ماقساتىمىز - جوبا اياقتالعاننان كەيىن دە كومپانيا ىشىندە قاۋىپسىزدىك مادەنيەتىنىڭ دامۋىن قامتاماسىز ەتۋ، - دەدى رەنات سالىمعاليەۆ.
JMJ Associates وكىلدەرى بۇل سەرىكتەستىك كورپوراتسيا ىشىندە سەنىم مەن ءوزارا قۇرمەتتى ارتتىرىپ، وندىرىستەگى جاراقاتتار مەن وقىس وقيعالار سانىن ازايتۋعا ىقپال ەتەتىنىنە سەنىمدى. وسىلايشا قاۋىپسىزدىك - جۇمىس ۇدەرىسىنىڭ اجىراماس بولىگىنە، ءار قىزمەتكەردىڭ سانا-سەزىمىنە سىڭگەن ادەتكە اينالماق.
نۇراحمەت نۋريەۆ اتاپ وتكەندەي، جوباعا باسقارۋدىڭ بارلىق دەڭگەيى - قاتارداعى باسشىلاردان باستاپ، توپ-مەنەدجمەنتكە دەيىن بەلسەندى تۇردە تارتىلادى.
- اۋديت قورىتىندىسىندا 2028-2029-جىلدارعا ارنالعان قاۋىپسىزدىك جۇيەسىن جەتىلدىرۋدىڭ ۇزاقمەرزىمدى باعدارلاماسى ازىرلەنەدى. ماقساتىمىز - قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ساقتاۋ اۆتوكولىكتە بەلدىك تاعۋ سياقتى تابيعي داعدىعا اينالۋى، - دەدى كورپوراتسيا باسشىسى.
جوبانىڭ ناتيجەسىندە كومپانيادا قاۋىپسىزدىك مادەنيەتىنىڭ جاڭا دەڭگەيى قالىپتاسادى. بۇل باعىتتاعى شارالار قىزمەتكەرلەردىڭ قاتىسۋىمەن جۇزەگە اسىرىلادى، ال ىشكى كوشباسشىلار مەن تالىمگەرلەر قاۋىپسىز جۇمىس ىستەۋ تاجىريبەسىن ۇجىم ىشىندە ناسيحاتتايتىن نەگىزگى تۇلعالارعا اينالادى.
«قازاقمىس» وسىلايشا حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي وندىرىستىك قاۋىپسىزدىك جۇيەسىن نىعايتىپ، تۇراقتى جانە جاۋاپتى ءوندىرىس مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋدى ماقسات ەتىپ وتىر. كومپانيا باسشىلىعىنىڭ پىكىرىنشە، قاۋىپسىزدىك - تەك ەڭبەك شارتى ەمەس، كورپوراتيۆتىك تابىستىڭ باستى كەپىلى.
وسىعان دەيىن «قازاقمىس» كومپانياسى گەولوگيالىق بارلاۋ جانە پايدالى قازبالاردى ءوندىرۋ سالاسىنا سيفرلىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ ارقىلى ءوندىرىس تيىمدىلىگىن جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىپ جاتقانى جايلى حابارلاعان بولاتىنبىز.
اۆتور ايزادا اگيلبايەۆا