AMANAT مۇشەلەرى «ادىلەتكە» وتە الا ما
استانا. KAZINFORM - «ادىلەت» پارتياسىنىڭ ساياسي كەڭەس بيۋروسىنىڭ مۇشەسى راۋان كەنجەحان ۇلى AMANAT پارتياسىنىڭ مۇشەلەرىنە «ادىلەت» قاتارىنا قوسىلۋ مۇمكىندىگى ۇسىنىلاتىنىن مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، پارتياعا مۇشەلىككە قابىلداۋ ءار ازاماتتىڭ جەكە تاڭداۋى نەگىزىندە جۇزەگە اسىرىلادى.
- ءبىز بارلىق مۇمكىندىكتى پايدالانىپ، AMANAT پارتياسىنىڭ مۇشەلەرىنە «ادىلەت» پارتياسىنىڭ قاتارىنا قوسىلۋ تۋرالى ۇسىنىس جاسايمىز. ءبىراق بۇل ۇسىنىستى قابىلداۋ نەمەسە قابىلداماۋ - ءار ادامنىڭ جەكە شەشىمى، - دەدى راۋان كەنجەحان ۇلى.
سونداي-اق ول قازىرگى ۋاقىتتا پارتياعا مۇشەلىككە ءوتۋ ءراسىمى جەڭىلدەتىلگەنىن اتاپ ءوتتى. ازاماتتار سيفرلىق پلاتفورمالار ارقىلى ونلاين ءوتىنىش بەرە الادى.
راۋان كەنجەحان ۇلىنىڭ سوزىنشە، پارتيا قاتارىنا قابىلداۋ بويىنشا وتىنىشتەردى قابىلداۋ جۇمىستارى باستالىپ كەتكەن.
ايتا كەتەلىك «ادىلەت» پارتياسى وڭىرلىك جۇمىستى كۇشەيتپەك.