KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    «AMANAT» «ادىلەتكە» قوسىلادى: پارتيانىڭ اتاۋى قانداي بولماق

    استانا. KAZINFORM - قوس پارتيا بىرىككەننەن كەيىن اتاۋى قانداي بولاتىنى جونىندە پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى ەرلان سايروۆ پىكىر ءبىلدىردى.

    ا
    Фото: Мәжіліс

    ونىڭ سوزىنشە، 14-ماۋسىم كۇنى «ادىلەت» پارتياسىنىڭ سەزى ءوتىپ، وندا «AMANAT» مۇشەلەرى دە قاتىسادى.

    - پارتيانىڭ اتاۋى قانداي بولاتىنىن «ادىلەت» پارتياسىنىڭ الداعى سەزى شەشەدى. بۇگىنگى سەزدىڭ شەشىمىندە «AMANAT» پارتياسى «ادىلەت» پارتياسىنا قوسىلادى دەپ جازىلعان. سوندىقتان «ادىلەت» پارتياسى بولىپ تىركەلۋى ىقتيمال، - دەدى دەپۋتات «AMANAT» پارتياسىنىڭ كەزەكتى XXVI سەزىنەن كەيىن جۋرناليستەرگە سۇحبات بەرە وتىرىپ.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن «AMANAT» «ادىلەت» پارتياسىنا قوسىلاتىنىن جازعانبىز.

    بيلىك جانە ساياسات
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور