«AMANAT» «ادىلەتكە» قوسىلادى: پارتيانىڭ اتاۋى قانداي بولماق
استانا. KAZINFORM - قوس پارتيا بىرىككەننەن كەيىن اتاۋى قانداي بولاتىنى جونىندە پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى ەرلان سايروۆ پىكىر ءبىلدىردى.
ونىڭ سوزىنشە، 14-ماۋسىم كۇنى «ادىلەت» پارتياسىنىڭ سەزى ءوتىپ، وندا «AMANAT» مۇشەلەرى دە قاتىسادى.
- پارتيانىڭ اتاۋى قانداي بولاتىنىن «ادىلەت» پارتياسىنىڭ الداعى سەزى شەشەدى. بۇگىنگى سەزدىڭ شەشىمىندە «AMANAT» پارتياسى «ادىلەت» پارتياسىنا قوسىلادى دەپ جازىلعان. سوندىقتان «ادىلەت» پارتياسى بولىپ تىركەلۋى ىقتيمال، - دەدى دەپۋتات «AMANAT» پارتياسىنىڭ كەزەكتى XXVI سەزىنەن كەيىن جۋرناليستەرگە سۇحبات بەرە وتىرىپ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن «AMANAT» «ادىلەت» پارتياسىنا قوسىلاتىنىن جازعانبىز.