AMANAT اتىنان سايلانعان ءماسليحات دەپۋتاتتارى جۇمىسىن جالعاستىرادى
استانا. KAZINFORM - «ادىلەت» پارتياسىنىڭ ساياسي كەڭەس بيۋروسىنىڭ مۇشەسى راۋان كەنجەحان ۇلى «AMANAT» پارتياسىنىڭ «ادىلەتكە» قوسىلۋى تۋرالى ساياسي شەشىم قابىلدانعانىمەن، ونى زاڭدىق تۇرعىدان راسىمدەۋ بەلگىلى ءبىر ۋاقىتتى قاجەت ەتەتىنىن ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، ءبىر ءىرى ساياسي پارتيانىڭ ەكىنشىسىنە قوسىلۋى ءبىر كۇندە اياقتالاتىن پروتسەسس ەمەس.
- الدىمىزدا اۋقىمدى زاڭدىق، اكىمشىلىك، شارۋاشىلىق جانە ۇيىمداستىرۋشىلىق جۇمىستار تۇر. سوندىقتان AMANAT پارتياسى زاڭدى تۇلعا رەتىندە بەلگىلى ءبىر ۋاقىت ءومىر سۇرە بەرەدى. وسى كەزەڭدە بارلىق قاجەتتى ءراسىم جۇرگىزىلەدى، - دەدى راۋان كەنجەحان ۇلى.
سونداي-اق ول بىرىگۋ ءراسىمى اياقتالعانعا دەيىن AMANAT اتىنان سايلانعان ءماسليحات دەپۋتاتتارى ءوز قىزمەتىن زاڭدى نەگىزدە جالعاستىرا بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇگىن AMANAT پارتياسىنىڭ «ادىلەت» پارتياسىنا قوسىلۋى تۋرالى ساياسي شەشىم قابىلداندى. الايدا بۇل ۇدەرىستى زاڭدىق تۇرعىدان راسىمدەۋ بەلگىلى ءبىر ۋاقىت الادى. وسى ۋاقىت ارالىعىندا AMANAT اتىنان سايلانعان دەپۋتاتتار تولىقتاي لەگيتيمدى بولىپ قالا بەرەدى، - دەدى ول.
راۋان كەنجەحان ۇلىنىڭ پىكىرىنشە، بىرىگۋ ءراسىمىن شامامەن بەس-التى اي ىشىندە اياقتاۋعا بولادى.
- بۇل پروتسەسس ءبىر-ەكى جىلعا سوزىلادى دەپ ويلامايمىن. ءبىزدىڭ مىندەتىمىز - ونى بەس-التى ايدىڭ ىشىندە اياقتاۋ، - دەدى ساياساتكەر.
ايتا كەتەلىك «ادىلەت» پارتياسى وڭىرلىك جۇمىستى كۇشەيتپەك.