امال مەرەكەسى: استانادا اۋقىمدى مادەني ءىس-شارا وتەدى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنداعى اتاتۇرىك ساياباعى اۋماعىندا «كورىسۋ كۇنى - امال مەرەكەسى» اتتى اۋقىمدى مادەني باعدارلاما ۇيىمداستىرىلادى.
وعان مادەنيەت قايراتكەرلەرى، ەلوردالىق ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرىنىڭ بالالار ۇجىمدارى جانە ەتنومادەني ورتالىقتاردىڭ شىعارماشىلىق توپتارى قاتىسادى.
ءىس-شارانىڭ ماقساتى - حالقىمىزدىڭ عاسىرلار بويى قالىپتاسقان مادەني مۇراسىن، ۇلتتىق ونەرىن جانە سالت-ءداستۇرىن دارىپتەۋ، ەلدىڭ بىرلىگى مەن ۇلتتىق بىرەگەيلىگىن كورسەتۋ، جاساندى ينتەللەكت ارقىلى ۇلتتىق داستۇرمەن بايلانىسىن كورسەتۋ، مەرەكەلىك باعدارلامادا كورەرمەندەرگە ەجەلگى كورىسۋ ءداستۇرى، كوكتەمنىڭ كەلۋى مەن تابيعاتتىڭ جاڭارۋىن بەينەلەيتىن تەاترلاندىرىلعان كورىنىستەر، ۇلتتىق سالت-جورالعىلار مەن ينتەراكتيۆتى مادەني باعدارلامالار ۇسىنىلادى.
ءىس-شارا اياسىندا زاماناۋي AI- ايماق تا جۇمىس ىستەيدى.
استانادا سيفرلاندىرۋ جىلى اياسىندا «ناۋرىزباي» جانە «ناۋرىزاي» اتتى اۆاتارلارى بار جاساندى ينتەللەكت كومەكشىسى ازىرلەنگەن. بۇل ۆيرتۋالدى كەيىپكەرلەر قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا مەرەكەلىك باعدارلاما، سونداي-اق ناۋرىزدىڭ تاريحى مەن داستۇرلەرى تۋرالى اقپارات بەرەدى.
سونىمەن بىرگە ۇلتتىق مۋزىكالىق اسپاپتار مەن قولدانبالى ونەر بۇيىمدارىنىڭ كورمەسى ۇسىنىلادى.
ءىس-شارا 14-ناۋرىز كۇنى ساعات 12:00-16:00 ارالىعىندا وتەدى.
