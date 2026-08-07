دەمالىس كۇندەرى اپتاپ ىستىق قايتىپ كەلەدى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 8- 10- تامىزعا ارنالعان قازاقستان بويىنشا اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
قازاقستان اۋماعىنداعى اۋا رايىن اۋقىمدى انتيسيكلون قالىپتاستىرادى. سونىڭ اسەرىنەن ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە ىستىق ءارى قۇرعاق اۋا رايى كۇتىلەدى.
كەزەڭنىڭ سوڭىنا قاراي ەلىمىزدىڭ باتىسى مەن سولتۇستىك-باتىسىندا سولتۇستىك-باتىس سيكلونى جانە ونىمەن بايلانىستى اتموسفەرالىق فرونتالدى بولىكتەردىڭ ىقپالىنان جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، جەل كۇشەيەدى، كەي وڭىرلەردە بۇرشاق جاۋۋى مۇمكىن.
رەسپۋبليكانىڭ شىعىسىندا كەزەڭنىڭ باسىندا، سونداي-اق وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك-شىعىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا بارلىق كۇندەرى وڭتۇستىك سيكلوننىڭ اسەرىنەن جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي كۇتىلەدى.
بارلىق ءوڭىر تۇرعىندارىن اپتاپ ىستىقتىڭ كەزەكتى تولقىنى كۇتىپ تۇر. يران اۋماعىنان كەلەتىن جىلى اۋا ماسسالارىنىڭ اسەرىنەن ەلىمىزدىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى 35- 39 گرادۋسقا دەيىن، وڭتۇستىگىندە 35- 41 گرادۋسقا دەيىن، ال باتىسى مەن ورتالىعىندا 36- 41 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلىپ، وتە قاتتى ىستىق بولادى.
ايتا كەتەلىك بۇگىن ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە اۋا رايى جاۋىن-شاشىنسىز بولادى.