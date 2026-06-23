الەمدىك تەحنولوگيالىق الپاۋىتتار ازياعا ويىستى
استانا. قازاقپارات - الەمنىڭ تەحنولوگيالىق ورتالىعى ازياعا قاراي ويىسىپ جاتىر. بۇل ايماق تۇراقتى ءوسىم كورسەتۋدە. جاھاندىق يننوۆاتسيالىق يندەكس دەرەكتەرىنە سۇيەنسەك، بىلتىر وڭتۇستىك كورەيا ءتورتىنشى ورىنعا تابان تىرەدى، ال قىتاي ۇزدىك وندىققا ەندى. يننوۆاتسيالىق ەلدەر تىزىمىندە بەسىنشى ورىندا - سينگاپۋر تۇر.
الەمدىك يننوۆاتسيا ورتالىقتارىنىڭ نازارى ازياعا اۋدى. امەريكالىق كرەمني القابىنا ەندى سينگاپۋر، قىتايدىڭ شىنجىن جانە ءۇندىستاننىڭ بانگالور قالاسى باسەكەلەس بولادى. مۇنداي عالامدىق قۇبىلىسقا ايماقتاعى ارزان جۇمىس كۇشى جانە سالاداعى جەتەكشى مامانداردىڭ قاشىقتان جۇمىس ىستەۋ فورماتىنا كوشۋى ىقپال ەتكەن.
ارينە، مەملەكەتتىك قولداۋ دا بار. ماسەلەن، بانگكوك بيلىگى «Thailand 4.0» باعدارلاماسىن جاريالاپ، قارجىلىق تەحنولوگيالار مەن جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى «اقىلدى» ستارتاپتاردى تارتۋدا. ال سينگاپۋردا الەمدەگى ەڭ ءىرى مەملەكەتتىك ينۆەستيتسيالىق كومپانيالاردىڭ ءبىرى جۇمىس ىستەيدى.
ولگا ەم، ينۆەستيتسيالىق ساراپشى:
- امەريكادا كوبىنەسە جەكە كاپيتال شوعىرلانعان. جوبالار نەگىزىنەن جەكە كورپوراتسيالار مەن جەكە بيزنەستىڭ قارجىلاندىرۋىمەن ىسكە اسادى. ازياعا كەلەتىن بولساق، قىتاي مەملەكەت رەتىندە جاد تەحنولوگياسىنا وتە قاتتى ينۆەستيتسيا قۇيىپ جاتقانىن انىق كورىپ وتىرمىز. ال سينگاپۋر فلاگمان رەتىندە مەملەكەتتىك جانە كۆازيمەملەكەتتىك حولدينگتەردىڭ وتە ءتيىمدى بولا الاتىنىن دالەلدەپ كورسەتتى.
وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جاھاندىق يننوۆاتسيالىق يندەكستە وڭتۇستىك كورەيا رەكوردتىق ءتورتىنشى ورىندى يەلەندى. بيىل چيپتەرگە دەگەن الەمدىك سۇرانىس Samsung پەن SK Hynix كومپانيالارىنا رەكوردتىق پايدا اكەلدى. وسى تەحنولوگيالىق الپاۋىتتاردىڭ قىزمەتكەرلەرى ەلدەگى ەڭ جوعارى جالاقى الاتىن ماماندار قاتارىندا، سەبەبى وپەراتسيالىق پايدالارىنىڭ شامامەن %10- ى قىزمەتكەرلەردى ىنتالاندىرۋعا جۇمسالادى.
ال ءبىر اي بۇرىن Samsung Electro-Mechanics ءىرى امەريكاندىق تەحنولوگيالىق كورپوراتسيامەن شامامەن 993 ميلليون ا ق ش دوللارىنا كەلىسىمشارتقا قول قويعانىن حابارلادى. وڭتۇستىك كورەيالىق كومپانيا ءوز سەرىكتەسىنە كرەمنيي كوندەنساتورلارىن - قازىرگى ميكروسحەمالار مەن جارتىلاي وتكىزگىش كورپۋستارىنىڭ نەگىزگى كومپونەنتىن جەتكىزەتىن بولادى.
ولگا ەم، ينۆەستيتسيالىق ساراپشى:
- وڭتۇستىك كورەيا نە ىستەپ جاتىر؟ ول ءوزى ءۇشىن جاساندى ينتەللەكت پەن جارتىلاي وتكىزگىشتەر يندۋسترياسىن ستراتەگيالىق ماڭىزدى باعىت رەتىندە ايقىندادى. مۇندا مەملەكەتتىڭ ءوزى دە وسى تەحنوستارتاپتاردى قولدايدى. ارينە، ءبىز قازىر ينجەنەرلىك يندۋستريادا، سونىڭ ىشىندە جاساندى ينتەللەكت سالاسىندا مىقتى ماماندارعا ۆيزانىڭ وڭاي بەرىلەتىنىن كورىپ وتىرمىز. كورەيا ءوز امبيتسياسىن جاسىرمايدى، 2035 -جىلعا قاراي الەمنىڭ دامىعان توپ-5 ەكونوميكاسىنىڭ قاتارىنا ەنۋدى ماقسات ەتىپ وتىر.
الەمدەگى ەڭ يننوۆاتسيالىق ەلدەر قاتارىندا ەۋروپالىق مەملەكەتتەر قالا بەرەدى. 15 جىل بويى جاھاندىق يننوۆاتسيالىق يندەكستى شۆەيساريا باستاپ كەلەدى. ۇزدىك وندىقتا شۆەسيا، ۇلى بريتانيا، فينليانديا، نيدەرلاند جانە دانيا بار. ا ق ش - ءۇشىنشى ورىندا. تەحنولوگيالىق جارىستا ازىرگە امەريكا كوش باستاپ تۇر، دەگەنمەن قىتاي قازىردىڭ وزىندە ا ق ش- قا تەگەۋرىندى باسەكەلەس بولۋدا.
24.kz