الەمدىك ەكونوميكاعا تونگەن جاڭا قاۋىپ: حۋسيتتەر موحا پورتىن باسىپ الدى
استانا. KAZINFORM - يران قولدايتىن يەمەندىك حۋسيتتەر سوڭعى كۇندەرى باب-ەل-ماندەب بۇعازى ماڭىندا اۋقىمدى جەر ءۇستى شابۋىلىن باستاپ، بەيسەنبى كۇنى بۇعازعا جاقىن ورنالاسقان موحا پورتىن باسىپ الدى.
قاقتىعىستىڭ ۋشىعۋى الەمدىك مۇناي نارىعىنا دا اسەر ەتىپ، سارسەنبىدە مۇناي باعاسى باررەلىنە 100 دوللاردان استى.
قىزىل تەڭىزدەگى باب-ەل-ماندەب بۇعازى- پارسى شىعاناعى، ازيا مەن ەۋروپانى بايلانىستىراتىن الەمدەگى نەگىزگى ساۋدا جولدارىنىڭ ءبىرى. تاياۋ شىعىستاعى سوعىس جاعدايىندا ونىڭ ماڭىزى ارتا ءتۇستى، ويتكەنى بۇعاز ساۋد ارابياسىنىڭ مۇناي ەكسپورتىندا ماڭىزدى ءرول اتقارادى.
حۋسيتتەردىڭ قارقىنى
بەيسەنبى كۇنى حالىقارالىق اگەنتتىكتەر يەمەن بيلىگىنە سىلتەمە جاساپ، حۋسيتتەردىڭ بۇعازدان 80 شاقىرىمعا جەتپەيتىن جەردە ورنالاسقان موحا قالاسىن باسىپ العانىن حابارلادى. AFP اگەنتتىگىنە تۇرعىندار حۋسيت جاساقتارىنىڭ قالاعا كىرگەنىن راستادى. كۋاگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، قارۋلى توپ مۇشەلەرى «امەريكاعا ءولىم، يزرايلگە ءولىم!» دەپ ۇرانداتقان.
قاقتىعىس ءبىر اپتادان بەرى جالعاسىپ جاتىر. AFP مالىمەتىنشە، وسى ۋاقىت ىشىندە 500-دەن استام ادام قازا تاپقان. ولاردىڭ باسىم بولىگى اسكەري قىزمەتكەرلەر مەن قارۋلى جاساق مۇشەلەرى. سونىمەن قاتار 18,5 مىڭ ادام ۇيلەرىن تاستاپ، قاۋىپسىز جەرگە كوشۋگە ءماجبۇر بولدى.
حۋسيتتەردىڭ شابۋىلى ساۋد ارابياسىنىڭ اۋماعىنا جاسالعان سوققىلارمەن قاتار ءجۇرىپ جاتىر. ساۋد ارابياسى باستاعان كواليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، كوتەرىلىسشىلەر ابحا، حاميس- مۋشايت جانە جيزان قالالارىنا بالليستيكالىق زىمىراندار مەن دروندارمەن شابۋىل جاساعان. كورولدىكتىڭ وڭتۇستىگىنە جاسالعان سوڭعى شابۋىلداردىڭ بىرىنەن 73 بەيبىت تۇرعىن زارداپ شەكتى.
قارىمتا سوققى
ەر-رياد بۇعان جاپپاي اۋە سوققىلارىمەن جاۋاپ بەرىپ كەلەدى. حۋسيتتەردىڭ مالىمدەۋىنشە، ساۋد ارابياسىنىڭ اۆياتسياسى سوڭعى بىرنەشە ساعاتتىڭ وزىندە تايز، حودەيدا، ەل- دجاۋف جانە ماريب پروۆينتسيالارىنا شامامەن 40 سوققى جاساعان.
اپتانىڭ باسىندا حۋسيتتەر ساۋد ارابياسىن تۇرمەگە اۋەدەن سوققى بەردى دەپ ايىپتاعان. يەمەن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، شابۋىل سالدارىنان 32 ادام قازا تاۋىپ، كوپتەگەن تۇتقىن ءۇيىندى استىندا قالعان.
قازىرگى ەسكالاتسيا 2022 -جىلدان بەرى يەمەندەگى ازاماتتىق سوعىستى تەجەپ تۇرعان ءالسىز ءبىتىمنىڭ ءبىرجولا بۇزىلۋ قاۋپىن كۇشەيتتى. قاقتىعىس 2014 -جىلى حۋسيتتەردىڭ ەل استاناسى سانانى باسىپ الۋىنان باستالعان. 2015 -جىلعى ناۋرىزدا سوعىسقا ساۋد ارابياسى باستاعان كواليتسيا ارالاستى.
بۇگىندە حۋسيتتەر يەمەندەگى ەڭ ءىرى اسكەري كۇش بولىپ وتىر. Reuters اگەنتتىگىنىڭ باعالاۋىنشا، ولار ەل حالقىنىڭ 60- 65 پايىزى تۇراتىن اۋماقتى باقىلاۋىندا ۇستايدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ب ۇ ۇ وكىلى يەمەن سوعىستىڭ جاڭا ءارى قاۋىپتى كەزەڭىنە وتكەنىن مالىمدەپ، دابىل قاققانىن جازدىق.
سونداي- اق يەمەن ۇكىمەتىنىڭ اسكەرى حۋسيتتەرگە قارسى شابۋىل باستاعانى حابارلاندى.
اۆتورلار
جاسۇلان باقىتبەك ۇلى