الەمدىك جەتەكشى يسلام بانكى قازاقستانداعى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى زەرتتەۋگە قىزىعۋشىلىق تانىتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كۋۆەيت مەملەكەتىندەگى ەلشىسى ەرجان ەلەكەيەۆ Kuwait Finance House (KFH) ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى حاماد ءال-مارزۋكپەن كەزدەسۋ وتكىزدى. بۇل تۋرالى س ءى م- ءنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار ينۆەستيتسيالىق، بانك جانە ساۋدا-ەكونوميكالىق سالالارداعى قازاقستاندىق-كۋۆەيتتىك ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلادى.
- ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگى ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. قازاق ەلشىسى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اگروونەركاسىپ سالاسىنداعى، ونىڭ ىشىندە ەت ونىمدەرىن وندىرۋدەگى زور الەۋەتىن اتاپ ءوتىپ، ەلىمىزدىڭ كۋۆەيت مەملەكەتى مەن بۇكىل ءوڭىردىڭ ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋعا ۇلەس قوسۋعا دايىن ەكەنىن جەتكىزدى. وسى تۇرعىدا قازاقستاندىق اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن كۋۆەيت نارىعىنا جەتكىزۋ مۇمكىندىكتەرى، سونداي-اق قازاقستان اۋماعىندا اگروونەركاسىپتىك جانە مال شارۋاشىلىعى كاسىپورىندارىن قۇرۋ بويىنشا بىرلەسكەن ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ماسەلەلەرى قاراستىرىلدى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆونىڭ حابارلاماسىندا.
قازاقستان ەلشىسى سۇحباتتاسۋشىنى قازاقستاندا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان «Alatau City» جوباسى تۋرالى حاباردار ەتتى. بۇل جوبا - يننوۆاتسيالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ينفراقۇرىلىمى دامىعان، جەدەل دامۋ قاعيداتتارىنا نەگىزدەلگەن زاماناۋي سيفرلىق قالا رەتىندە قالىپتاسىپ جاتقان ەلىمىزدەگى ەڭ ءىرى ۋربانيستيكالىق جوبالاردىڭ ءبىرى.
كۋۆەيت تاراپى ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگى سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا ەرەكشە قىزىعۋشىلىق ءبىلدىرىپ، قازاقستاندىق كومپانيالارمەن ءوزارا ءىس-قيمىل مۇمكىندىكتەرىن قاراستىرۋ نيەتىن جەتكىزدى. سونىمەن قاتار، Kuwait Finance House وكىلدەرى بانك سەكتورىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا، اتاپ ايتقاندا قازاقستاندا بانكتىك قىزمەتتى جۇزەگە اسىرۋعا ليتسەنزيا الۋ راسىمدەرى مەن تالاپتارىن زەردەلەۋگە قىزىعۋشىلىق تانىتتى.
1977-جىلى قۇرىلعان Kuwait Finance House (KFH) - كۋۆەيت مەملەكەتىندەگى العاشقى يسلام بانكى جانە الەمدەگى جەتەكشى يسلامدىق قارجى ينستيتۋتتارىنىڭ ءبىرى. قۇنى شامامەن 11,6 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇراعان Ahli United Bank Group بانكىن ساتىپ العاننان كەيىن KFH اكتيۆتەرى 140 ميلليارد ا ق ش دوللارىنان اساتىن كۋۆەيتتەگى ەڭ ءىرى بانككە اينالدى، ال نارىقتىق كاپيتاليزاتسياسى شامامەن 47 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇرايدى.
توپ 12 دەن استام ەلدە، سونىڭ ىشىندە تۇركيادا قىزمەت جۇرگىزەدى. تۇركياداعى نەگىزگى اكتيۆتەرىنىڭ ءبىرى - ەلدەگى ەڭ ءىرى يسلام بانكتەرىنىڭ ءبىرى بولىپ تابىلاتىن Kuveyt Türk Participation Bank. KFH يسلامدىق وبليگاتسيالار (سۋكۋك) نارىعىنداعى جەتەكشى ويىنشىلاردىڭ ءبىرى بولىپ تابىلادى جانە تاياۋ شىعىس، ەۋروپا مەن ازيا ەلدەرىندەگى ينفراقۇرىلىم، ەنەرگەتيكا، جىلجىمايتىن مۇلىك جانە يسلامدىق ينۆەستيتسيالىق بانكينگ سالالارىنداعى ءىرى جوبالاردى قارجىلاندىرۋعا بەلسەندى قاتىسادى. 2026-جىلى KFH لوندون قور بيرجاسىندا 1 ميلليارد ا ق ش دوللارى كولەمىندە سۋكۋك ورنالاستىردى.
ەسكە سالا كەتەيىك، 2025-جىلعى 25-قاراشادا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىسى ەرجان ەلەكەيەۆ قازاقستاننىڭ كۋۆەيتتەگى ەلشىسى قىزمەتىنە كىرىسكەن بولاتىن.