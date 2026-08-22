الەمدىك ب ا ق- تاعى قازاقستان: كورەيادا زاڭدى جۇمىس ىستەۋگە رۇقسات، قاتەرلى ىسىككە قارسى ءدارى جانە الكيلات زاۋىتى
استانا. KAZINFORM - ادەتتەگىدەي جاھانداعى ينتەرنەت-باسىلىمدار ەلدەگى كوپ جايعا ءۇڭىلدى. استاناداعى ونكولوگيالىق ورتالىقتا سىناقتان ءوتىپ جاتقان قاتەرلى ىسىككە قارسى ءدارى، قازاقستاندىقتاردىڭ وڭتۇستىك كورەيادا زاڭدى تۇردە جۇمىسقا ورنالاسۋىنا مۇمكىندىك بەرەتىن EPS جۇيەسى تۋرالى جازىلعان.
بايقوڭىردان «سويۋز-5/سۇڭقار» زىمىرانىن ۇشىرۋ مەرزىمى مەن پاۆلودارداعى الكيلات زاۋىتىنىڭ قۇرىلىسى دا ايتىلىپتى. تولىعىراق Kazinform ءتىلشىسىنىڭ شولۋىنان وقىڭىز.
The Times of Central Asia: قازاقستاندىقتار وڭتۇستىك كورەيادا زاڭدى تۇردە جۇمىس ىستەي الادى
قازاقستان وڭتۇستىك كورەيانىڭ Employment Permit System (EPS) جۇيەسىنە رەسمي تۇردە قوسىلدى. بۇل قازاقستاندىقتارعا كورەيادا رەسمي ءارى زاڭدى جۇمىسقا ورنالاسۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. جاڭالىقتى The Times of Central Asia تاراتتى.
قازاقستان ازاماتتارىن جۇمىسقا تارتۋ 2028-جىلدان باستالادى دەپ جوسپارلانعان. وعان دەيىن ۇكىمەتارالىق مەموراندۋمعا قول قويىلىپ، قازاقستاندا كورەي تىلىنەن تەست وتكىزەتىن EPS- TOPIK ورتالىعى اشىلادى.
EPS باعدارلاماسى شەتەلدىك جۇمىسشىلارعا وڭدەۋ ونەركاسىبى، قۇرىلىس، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە بالىق شارۋاشىلىعىندا جۇمىس ىستەۋگە رۇقسات بەرەدى. ول ءۇشىن E-9 ۆيزاسىن الۋعا جاعداي جاسايدى. ادەتتە جۇمىسشىلار ەلگە ءۇش جىل مەرزىمگە كىرەدى، ال ۆيزانى ۇزارتۋ ارقىلى وڭتۇستىك كورەيادا قالۋ مەرزىمىن ءتورت جىل ون ايعا دەيىن سوزۋعا بولادى.
ۇمىتكەرلەر كورەي تىلىنەن تەست تاپسىرىپ، كاسىبي داعدىلارىن باعالاۋدان جانە مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن وتەدى. جۇمىسشىلار دەلدالدار ارقىلى ەمەس، تەك رەسمي جۇيە ارقىلى ىرىكتەلەدى.
ايتا كەتەيىك، 2025-جىلى وڭتۇستىك كورەيادا شامامەن 15 مىڭ قازاقستاندىق جۇمىس ىستەدى، ولاردىڭ 11 مىڭعا جۋىعىنىڭ زاڭدى مارتەبەسى بولماعان.
Report: كەلەسى جىلى قاتەرلى ىسىككە قارسى ءدارى شىعۋى مۇمكىن
قازاقستاندا DVC دەگەن اتاۋمەن قاتەرلى ىسىككە قارسى پرەپاراتتى سىناقتان وتكىزىپ جاتىر. قازىر استانادا كلينيكالىق سىناقتىڭ ەكىنشى كەزەڭى باستالدى. عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەكتىڭ ايتۋىنشا، سىناق اياقتالعان سوڭ پرەپارات تىركەۋدەن وتپەك. مينيستر ءسوزىن Report اگەنتتىگى ءبولىستى.
قاتەرلى ىسىككە قارسى وتاندىق DVC ءدارىسىن Nazarbayev University عالىمدارى ازىرلەۋگە كىرىسكەن. قازىر پرەپاراتتىڭ كلينيكالىق سىناقتارىنىڭ ەكىنشى كەزەڭى اياقتالۋعا جاقىن. بۇل كەزەڭدە ءدارىنىڭ مولشەرى جانە ونىڭ ادام اعزاسىنا اسەرى زەرتتەلەدى.
ەگەر ءدارى قازاقستاندا ساتىلاتىن بولسا، ونى ەلدەگى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى تەكسەرەدى. ال پرەپاراتتى حالىقارالىق نارىققا شىعارۋ جوسپارلانسا، حالىقارالىق تالاپتارعا سايكەس قوسىمشا راسىمدەردەن ءوتۋ قاجەت.
- ا ق ش- تا تىركەۋدەن ءوتۋ - الەمدەگى ەڭ قاتاڭ تالاپتىڭ ءبىرى. بۇل تالاپتاردى كوپ ەلدە مويىندايدى. ەۋروپانىڭ ءوز تالابى مەن ستاندارتى بار، وڭتۇستىك-شىعىس ازيا ەلدەرىندە دە وزىندىك قاعيدا قاراستىرىلعان. قازىر باستى ماقساتىمىز - ءدارىنىڭ قازاقستاندا جانە ە ا ە و اۋماعىندا رەسمي تىركەلگەن پرەپارات رەتىندە قولدانىلۋىنا قول جەتكىزۋ، - دەدى ساياسات نۇربەك.
TACC: «بايتەرەك» جوباسى اياسىندا زىمىرانداردىۇشىرۋ مەرزىمى 2027-2028-جىلدارعا قالدى
قازاقستان مەن رەسەيدىڭ «بايتەرەك» جوباسى اياسىندا «سۇڭقار - سويۋز-5» زىمىران تاسىعىشىنىڭ كەزەكتى ۇشىرۋ مەرزىمدەرى 2027-2028-جىلدارعا جوسپارلانعان. بۇل تۋرالى بىرلەسكەن كاسىپورىننىڭ وكىلى، عارىشكەر ايدىن ايىمبەتوۆ مالىمدەدى.
رەسەيلىك ت ا س س اقپارات اگەنتتىگىنىڭ جازۋىنشا، زىمىراندى ەكىنشى مارتە ۇشىرۋ مەرزىمى ازىرگە بەلگىلەنگەن جوق. جوسپار بويىنشا ەكىنشى ۇشىرۋ 2026-جىلعا بەلگىلەنگەن ەدى، الايدا، ەڭ ىقتيمال نۇسقا رەتىدە 2027-جىلعا شەگەرىلدى. سوعان سايكەس، ءۇشىنشى سىناق زىمىرانىن ۇشىرۋ مەرزىمى 2028-جىلى ءوتۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن ءبىرىنشى «سۇڭقار - سويۋز-5» زىمىران تاسىعىشىن ۇشىرۋ 2026-جىلعى 30-ساۋىردە وتكەن بولاتىن. ول كەزدە دە ۇشىرۋ مەرزىمى 2025-جىلعا جوسپارلانعانىمەن، 2026-جىلعا شەگەرىلگەن. ايدىن ايىمبەتوۆتىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي جاعدايعا قاۋىپسىزدىك ماسەلەسى، دايىندىق جۇمىسى اسەر ەتكەن.
Jiji Press: الكيلات وندىرەتىن زاۋىت سالىنۋدا
پاۆلودار وبلىسىندا ك5 بەنزينىنە قاجەتتى الكيلات وندىرەتىن زاۋىت سالىنىپ جاتىر. ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، جاڭا زاۋىت 2027-جىلى ىسكە قوسىلماق. اقپاراتتى جاپوندىق Jiji Press جاريالادى.
الكيلات وندىرەتىن زاۋىتتىڭ قۇرىلىسىن «NTERTRANS C. ا.» ج ش س قولعا العان، ال جوبانىڭ ينۆەستيتسيالىق قۇنى - 35,5 ميلليارد تەڭگە. قازىر قۇرىلىس الاڭىندا سۋ دەڭگەيىن تومەندەتۋ، تاۋارلىق پارك پەن سورعى ستانتسيالارىن سالۋ جۇمىسى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
زاۋىت جىلىنا 110 مىڭ توننا بۋتان-بۋتيلەن فراكسياسىنان 97,6 مىڭ توننا الكيلات وندىرمەك. الكيلات - جوعارى وكتاندى ءارى ەكولوگيالىق تازا موتور وتىنىنىڭ كومپونەنتى، ول ك5 ستاندارتىنا سايكەس كەلەتىن بەنزين وندىرۋدە پايدالانىلادى.