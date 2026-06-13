الەمدىك ب ا ق- تاعى قازاقستان: مۇناي ءوندىرىسىن ارتتىرۋ، نيدەرلاند ەلىمەن كەلىسىم، ينۆەستورلاردى قورعاۋ جانە جولبارىستار
استانا. KAZINFORM - بۇل اپتادا الەمدىك مەديادا قازاقستان حابارى كوبەيدى. رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ قازاقستانعا ساپارى بارىسىندا اكەلىنگەن امۋر جولبارىستارى، نيدەرلاند ەلىمەن 160 ميلليون ەۋروعا جاسالعان مامىلە كوپ ايتىلدى.
ينۆەستورلاردىڭ قۇقىن قورعاۋ باعىتىنداعى باستامالار جانە مۇناي ءوندىرىسىن ۇلعايتۋ مەن ەلەكتر ەنەرگياسىن يمپورتتاۋ جايى نازاردان تىس قالماعان. تولىعىراق Kazinform ءتىلشىسىنىڭ شولۋىنان وقىڭىز.
Reuters: سەرىكتەس ەلدەر قازاقستاننان مۇناي ءوندىرۋ كولەمىن ارتتىرۋدى سۇرادى
قازاقستاننىڭ سەرىكتەستەرى وپەك+ كەلىسىمى اياسىندا بەلگىلەنگەن شەكتەۋلەرگە قاراماستان، ەلدەن مۇناي جەتكىزۋ كولەمىن ۇلعايتۋدى سۇراپ وتىر. ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ مالىمدەمەسىن Reuters تاراتتى.
- الەمگە قازاقستاندىق مۇناي قاجەت ەكەنىن جاقسى بىلەمىز جانە ءبىز سەرىكتەستەرىمىز ءۇشىن سەنىمدى جەتكىزۋشىمىز. ورمۋز بۇعازىنداعى شەكتەۋلەرگە بايلانىستى سەرىكتەستەرىمىز بىزدەن جەتكىزىلىم كولەمىن ارتتىرۋدى سۇراپ وتىر، - دەدى اقكەنجەنوۆ جۋرناليستەرگە.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، سەرىكتەستەر تاراپىنان سۇرانىس وتە جوعارى.
- ولار مۇمكىندىگىنشە كوپ كولەمدى تالاپ ەتىپ وتىر. الايدا قازاقستاننىڭ قازىرگى ءوندىرىس كولەمى اياسىندا ينفراقۇرىلىمدىق شەكتەۋلەر بار، - دەدى ول.
مۇناي ءوندىرۋ مەن ەكسپورت كولەمىن ۇلعايتۋ ماقساتىندا قازاقستان «قاشاعان» كەن ورنىنداعى جوسپارلانعان جوندەۋ جۇمىسىن 2027-جىلعا شەگەردى.
سونىمەن قاتار قازاقستان باكۋ-تبيليسي-جەيحان مۇناي قۇبىرى ارقىلى تاسىمالداناتىن شيكىزاتتى جىلىنا جوسپارلانعان 1,5 ميلليون توننادان 2,2 ميلليون تونناعا دەيىن ارتتىرۋعا دايىن.
ت ا س س: رەسەي قازاقستانعا تاسىمالدايتىن ەلەكتر ەنەرگياسىن 28 پايىزعا ارتتىردى
رەسەيدەگى ەلەكتر ەنەرگياسىن ەكسپورتتاۋ جانە يمپورتتاۋ جونىندەگى جالعىز وپەراتور - «ينتەر ر ا و» كومپانياسى 2026-جىلدىڭ قاڭتار-مامىر ارالىعىندا قازاقستانعا 1,4 ميلليارد ك ۆ ت ساعات ەلەكتر ەنەرگياسىن جەتكىزگەن. بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 28 پايىزعا كوپ.
ت ا س س اقپارات اگەنتتىگىنىڭ جازۋىنشا، مامىر ايىندا «ينتەر ر ا و» باسقارما مۇشەسى الەكساندرا پانينا رەسەيدىڭ 2026-جىلى قازاقستانعا 4,3 ميلليارد ك ۆ ت ساعات ەلەكتر ەنەرگياسىن جەتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن مالىمدەگەن ەدى.
Report: قازاقستان-نيدەرلاند €160 ميلليون كولەمىندە جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا كەلىستى
ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ نيدەرلاندقا جۇمىس ساپارى بارىسىندا قازاقستان-نيدەرلاند بيزنەس-فورۋمىنا قاتىستى. Report-تىڭ حابارلاۋىنشا، فورۋم اياسىندا جالپى قۇنى 160 ميلليون ەۋرونى قۇرايتىن بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋ جونىندە كەلىسىمدەرگە قول قويىلعان.
قازاقستاندىق دەلەگاتسيا نيدەرلاندتىڭ جەتەكشى مەملەكەتتىك جانە سالالىق ۇيىمدارىمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزدى. مىسالى، Naktuinbouw باسشىلىعىمەن تۇقىم شارۋاشىلىعى، سەرتيفيكاتتاۋ جانە اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ ساپاسىن باقىلاۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
ال Damen Shipyards Group كومپانياسىمەن كەمە جاساۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆالارى قارالعان. كەزدەسۋ قورىتىندىسىندا ماڭعىستاۋ وبلىسىندا كەمە جاساۋ جانە كەمە جوندەۋ كلاستەرىن قۇرۋ جوباسىن ىسكە اسىرۋعا باعىتتالعان مەموراندۋمعا قول قويىلدى.
بۇدان بولەك، Axia Seeds جانە DENSO AgriTech Solutions كومپانيالارىمەن كەزدەسۋلەر وتكەن. وندا زاماناۋي اگروتەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ، تۇقىم شارۋاشىلىعىن دامىتۋ جانە جىلىجاي كەشەندەرىنە ينۆەستيتسيا تارتۋ ماسەلەلەرى ءسوز بولدى.
The Times of Central Asia: ينۆەستورلاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ كۇشەيتىلەدى
قازاقستان ينۆەستيتسيالىق احۋالدى جاقسارتۋ ماقساتىندا ينۆەستورلاردىڭ قۇقىعىن كۇشەيتۋدى جوسپارلاپ وتىر. وسى ماقساتتا وڭىرلەر مەن رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردا ينۆەستيتسيالىق ماسەلەلەر جونىندەگى ارنايى پروكۋرورلار تاعايىندالىپ، ق ر باس پروكۋراتۋراسى جانىنان ينۆەستورلار مەن مەملەكەتتىك ورگاندار اراسىنداعى داۋلاردى سوتقا دەيىن رەتتەۋگە ارنالعان ارنايى پلاتفورما قۇرىلادى. جاڭالىقتى The Times of Central Asia جەتكىزدى.
سوڭعى زاڭنامالىق تۇزەتۋلەردەن كەيىن ەلدە باس پروكۋرور ينۆەستيتسيالىق ومبۋدسمەن قىزمەتىن دە اتقارىپ، وتاندىق جانە شەتەلدىك ينۆەستورلاردىڭ زاڭدى مۇددەسىن قورعايدى.
ينۆەستيتسيالىق پروكۋرورلار وڭىرلىك جانە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالارداعى پروكۋراتۋرانىڭ قىزمەتكەرلەرى قاتارىنان تاعايىندالماق.
Euronews: تۇران جولبارىسىن قالپىنا كەلتىرۋ ماقساتىندا امۋر جولبارىستارى جەتكىزىلدى
رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين مەملەكەتتىك ساپارى بارىسىندا قازاقستانعا ءتورت امۋر جولبارىسىن سىيعا تارتتى. بۇل قادام ورتالىق ازيادا 70 جىلداي بۇرىن جويىلىپ كەتكەن تۇران جولبارىسىن قايتا جەرسىندىرۋ جوباسى اياسىندا جۇزەگە اسىپ وتىر. اقپاراتتى Euronews ءبولىستى.
رەسەيدەن جەتكىزىلگەن ءتورت امۋر جولبارىسى «ىلە-بالقاش» مەملەكەتتىك تابيعي رەزەرۆاتى اۋماعىنا ورنالاستىرىلدى. ولاردىڭ قاتارىندا 3-4 جاسار ەرەسەك اتالىق جانە انالىق جولبارىستار، سونداي-اق 6-7 ايلىق ەكى كۇشىك بار.