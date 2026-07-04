الەمدىك ب ا ق- تاعى قازاقستان: پارلامەنت سايلاۋى، اقجان، $6,2 ميلليارد ينۆەستيتسيا جانە مەكتەپتەگى ج ي
استانا. KAZINFORM - بۇل اپتادا الەمدىك اقپارات كەڭىستىگىندە قازاقستانعا قاتىستى جاڭالىق ازايعان جوق. تامىزدا وتەتىن پارلامەنت سايلاۋى، قىتايمەن بىرلەسىپ سۋ ماماندارىن ازىرلەۋ باستاماسى جانە وڭتۇستىك وڭىردەگى جەل ەلەكتر ستانتسياسىنىڭ قۇرىلىسى تۋرالى مالىمەت تارادى.
مەكتەپتەردەگى جاساندى ينتەللەكت جوبالارى، استانا توپىراعىندا تۋعان اقجان اتتى ەرەكشە جىلقى جانە 6 ميلليارد دوللاردان اساتىن ينۆەستيتسيا تاقىرىبى دا قوزعالعان. تولىعىراق Kazinform ءتىلشىسىنىڭ شولۋىنان وقىڭىز.
Reuters: قازاقستاندا 23-تامىزدا پارلامەنت سايلاۋى وتەدى
قازاقستاندا 23-تامىزدا كەزەكتەن تىس پارلامەنت سايلاۋى وتەدى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ سارسەنبى كۇنى جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ كۇشىنە ەنۋىنە بايلانىستى قول قويعان جارلىقتا ايتىلعان. مەملەكەت باسشىسىنىڭ ءسوزىن Reuters تاراتتى.
جاڭا كونستيتۋتسياعا سايكەس، قازاقستاننىڭ ەكى پالاتالى پارلامەنتى ىقشامدالىپ، ءبىر پالاتالى زاڭ شىعارۋشى ورگانعا اينالادى. سونىمەن قاتار ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمى ەنگىزىلىپ، سايلاۋدان كەيىن تاعايىنداۋ بولادى.
Caspianpost: قازاقستان مەن قىتاي سۋسالاسىنىڭ ماماندارىن دايارلايدى
قازاقستان مەن قىتاي سۋ شارۋاشىلىعى سالاسىنا جوعارى بىلىكتى مامان دايارلاۋ ءىسىن بىرلەسە قولعا الادى. caspianpost-تىڭ جازۋىنشا، قىركۇيەك ايىندا قازاق ۇلتتىق سۋ شارۋاشىلىعى جانە يرريگاتسيا ۋنيۆەرسيتەتى سولتۇستىك قىتاي سۋ رەسۋرستارى جانە گيدروەنەرگەتيكا ۋنيۆەرسيتەتىمەن ءبىلىم باعدارلاماسىن ىسكە قوسۋدى جوسپارلاپ وتىر. قازاقستاندىق ستۋدەنتتەر قىتايلىق وقۋ ورنىندا تەگىن ءبىلىم الۋى ءۇشىن ارنايى گرانتتار بولىنەدى.
ءبىلىم بەرۋ باعىتىنداعى تاعى ءبىر ماڭىزدى جوبا تاراز قالاسىندا ىسكە اسىرىلماق. قازىرگى تاڭدا قازاق سۋ شارۋاشىلىعى عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ بازاسىندا قىتايدىڭ ء«ۇش شاتقال» ەلەكتر ەنەرگەتيكاسى كاسىپتىك كوللەدجىمەن بىرلەسكەن زاماناۋي وقۋ ورتالىعىن اشۋ ماسەلەسى پىسىقتالىپ جاتىر.
The Times ofCentral Asia: Masdar كومپانياسى قازاقستاندا جەل ەلەكتر ستانسياسىن سالۋدا
جامبىل وبلىسىندا ورتالىق ازياداعى ءىرى جەل ەلەكتر ستانسياسىنىڭ قۇرىلىسى باستالدى. جوبا جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرى سالاسىنداعى جەتەكشى ۇيىم - Masdar كومپانياسىمەن بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. اقپاراتتىthe Times of Central Asia ءبولىستى.
قۇنى 1,4 ميلليارد دوللاردى قۇرايتىن جوبانى قازاقستاندىق كومپانيالار مەن بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ ينۆەستورلارىنان قۇرالعان كونسورتسيۋم جۇزەگە اسىرادى. جوبا اكسياسىنىڭ 40 پايىزى - Masdar كومپانياسىنا، 40 پايىزى - W Solar كومپانياسىنا، 18 پايىزى - «سامۇرىق-قازىنا» قورىنىڭ قۇرامىنا كىرەتىن Qazaq Green Power كومپانياسىنا جانە 2 پايىزى - قازاقستاننىڭ ينۆەستيتسيالىق دامۋ قورىنا تيەسىلى.
قۇرىلىسقا ارنالعان كاپسۋلا سالۋ ءراسىمى 29-ماۋسىم كۇنى تەلەكوپىر فورماتىندا ءوتتى. ال جەل ەلەكتر ستانتسياسىن پايدالانۋعا بەرۋ 2029-جىلدىڭ ءۇشىنشى توقسانىنا جوسپارلانعان.
Report: 6,2ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا تارتىلادى
قازاقستان الداعى ەكى جىلدا 200 دەن استام ءوندىرىس ورنىن ىسكە قوسۋدى جوسپارلاپ وتىر. وسى ماقساتقا شامامەن 3 تريلليون تەڭگە (6,2 قازاقستاندا دوللار) ينۆەستيتسيا تارتىلماق. بۇل تۋرالى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا مالىمدەدى.
Report دەرەگىنشە، قازاقستاندا ەڭبەككە قابىلەتتى ازاماتتاردىڭ شامامەن جارتىسى شاعىن جانە ورتا بيزنەس سالاسىندا ەڭبەك ەتەدى. سوڭعى بەس جىلدا بۇل سەكتوردا جۇمىسپەن قامتىلعاندار سانى 4,5 ميلليون ادامعا جەتىپ، شاعىن جانە ورتا بيزنەستىڭ جالپى ىشكى ونىمدەگى ۇلەسى 40 پايىزدان استى.
Euronews: قازاقستان جاساندى ينتەللەكتىنى مەكتەپكە قالاي ەنگىزىپ جاتىر؟
قازاقستان ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە جاساندى ينتەللەكتىنى كەزەڭ- كەزەڭىمەن ەنگىزۋدى باستادى. پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇكىمەتكە وسى باعىتتاعى جول كارتاسىن بەكىتۋدى تاپسىردى. العاشقى كەزەڭدە جوبا قالا مەن اۋىل مەكتەپتەرى اراسىنداعى ءبىلىم ساپاسىنىڭ الشاقتىعىن ازايتۋعا باعىتتالادى. اقپاراتتى Euronews جاريالاعان.
بيىلعى قىركۇيەكتە 500 اۋىل مەكتەبىندە پيلوتتىق جوبا ىسكە قوسىلادى. ولار جوعارى جىلدامدىقتى ينتەرنەتپەن جانە زاماناۋي سيفرلىق ينفراقۇرىلىممەن قامتاماسىز ەتىلمەك. جوبا 2027-جىلدىڭ مامىرىنا دەيىن جالعاسادى.
مەكتەپتەگى جاساندى ينتەللەكت وقۋشىلاردىڭ ۇلگەرىمىن تالداپ، جەكە وقۋ تراەكتورياسىن قالىپتاستىرۋعا سەپتەسۋى كەرەك. ساراپشىلاردىڭ بولجامىنشا، ج ي مۇعالىمدەردىڭ اكىمشىلىك جۇكتەمەسىن 30 پايىزعا قىسقارتۋى مۇمكىن.
بۇگىندە 350 مىڭنان استام پەداگوگ ج ي- ءدى قولدانۋ بويىنشا وقىتۋدان ءوتتى، 100 مىڭنان استام مۇعالىم OpenAI ازىرلەگەن GPT-edu پلاتفورماسىنا قول جەتكىزگەن. 2029-جىلعا قاراي قازاقستان ۇلگەرىمى تومەن وقۋشىلاردىڭ سانىن ازايتىپ، ج ي وقىتۋ ءتاسىلىن ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە تولىق ەنگىزۋدى جوسپارلاپ وتىر.
Jiji press:اقجان- ۇلى دالانىڭ مادەني فەنومەنى
استانا توپىراعىندا تۋعان اقجان اتتى قىلقۇيرىق بايتال شىعار جاستان استى. عاناتلى جانە تابىس دەگەن تۇرىكمەننىڭ تازا قاندى اقالتەكەسىنەن تۋعان تەكتى ءتولدىڭ سۋرەتى الەۋمەتتىك جەلىدە ات كوركىنىڭ سيمۆولىنداي تاراپ ءجۇر. بۇل تۋرالى جاپونيانىڭ Jiji Press اقپارات پورتالى حابارلادى.
- اقجان - وتە سيرەك كەزدەسەتىن قىلاڭبوز ءتۇستى جىلقى. تۇگىنىڭ ءتۇسى جارىقپەن قانىعىپ، ەرەكشە كورىك بەرىپ تۇرادى. مۇنداي رەڭك كوزىنىڭ ءتۇسىن دە قانىق ەتە ءتۇسىپ، جەر بەتىندە كەزدەسپەيتىن تىم ەرەكشە جىلقى مالى قىلىپ كورسەتەدى، - دەپ جازادى باسىلىم.