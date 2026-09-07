الەمدىك مۇناي باعاسى تۇراقتى تۇردە قىمباتتاپ جاتىر
الماتى. قازاقپارات - 7 -قىركۇيەكتەگى جاعداي بويىنشا الەمدىك مۇناي باعاسىندا ءوسىم بار.
Brent مۇنايىنىڭ باعاسى %0,53 پايىزعا ءوسىپ، باررەلى 96,81 دوللار بولدى. Oilprice مالىمەتىنە سايكەس، WTI ماركالى مۇناي فيۋچەرستەرى %0,61- عا قىمباتتاپ، باررەلى 92,04 دوللاردان ساۋدالانىپ جاتىر.
رەسەيلىك Urals مۇنايىنىڭ باعاسى باررەلىنە 86,70 دوللار دەڭگەيىندە تۇر. ونىڭ باعاسى %2,18- عا قىمباتتادى. كەيىنگى ءبىر اي ىشىندە Urals مۇنايىنىڭ باعاسى %12,89- عا، ال وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %45,83- عا وسكەن.
ەسكە سالايىق، ورمۋز بۇعازى توڭىرەگىندەگى شيەلەنىس ءالى دە شەشىلمەي تۇر. وتكەن اپتادا ا ق ش يرانداعى يرسك نىساندارىن شابۋىلداۋىن باستادى.
كەيىن ا ق ش يراننىڭ مۇناي فلوتىنا جاڭا سوققى جاساۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى.
سونداي-اق وڭتۇستىك كورەيا ورمۋز بۇعازىنا اسكەر جىبەرۋى مۇمكىن ەكەنى بەلگىلى بولدى.
ا ق ش- تىڭ يرانعا قارسى تەڭىز بلوكاداسىنان 92 كەمەنىڭ باعىتى وزگەردى.