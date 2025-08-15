الياسكاداعى رەسەيلىك جانە امەريكالىق دەلەگاتتار ستۋدەنتتىك جاتاقحانالارعا ورنالاستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - الياسكا شتاتىنىڭ انكوريدج قالاسىندا وتەتىن رەسەي-ا ق ش سامميتىنە كەلگەن رەسەيلىك جانە امەريكالىق دەلەگاتسيالاردىڭ ءبىر بولىگى قوناقۇيدەگى ورىن تاپشىلىعىنا بايلانىستى جەرگىلىكتى ۋنيۆەرسيتەتتىڭ جاتاقحاناسىنا ورنالاستىرىلدى، دەپ حابارلايدى Alaska News Source.
الياسكانىڭ انكوريدج ۋنيۆەرسيتەتى (UAA) رەسەيلىك جانە امەريكالىق دەلەگاتتاردىڭ كامپۋستاعى جاتاقحانالارعا ورنالاستىرىلعانىن مالىمدەدى.
- جاتاقحانالاردان باسقا، بىزدە توسەك-ورىندارى بار Alaska Airlines ورتالىعى بار، وندا رەسەيلىك دەلەگاتسيا ورنالاستىرىلدى، - دەدى رايان بۋححولدت، UAA اكىمشىلىك ىستەر جونىندەگى ۆيتسە-كانسلەرى.
بۋححولدت ۋنيۆەرسيتەت پوليتسياسى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن شتات پەن فەدەرالدى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىمەن تىعىز جۇمىس ىستەپ جاتقانىن ايتتى.
- ءبىزدىڭ باستى ماقساتىمىز - امەريكا قۇراما شتاتتارىنان، رەسەيدەن نەمەسە كەز كەلگەن باسقا ايماقتان بولسىن، كامپۋستاعى بارلىق ادامنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، - دەدى بۋححولدت.
قازىرگى ۋاقىتتا انكوريدجدە قوناقۇي بولمەسىنە تاپسىرىس بەرۋ نەمەسە كولىكتى جالعا الۋ مۇمكىن ەمەس. الياسكا تانىمال جازعى تۋريستىك باعىت بولعاندىقتان، وسى ماۋسىمدا قوناقۇيلەر مەن جالعا بەرىلەتىن كولىكتەرگە سۇرانىس ءارقاشان جوعارى. ونىڭ ايتۋىنشا، قالا بيلىگى دەلەگاتتاردى ورنالاستىرۋ ءۇشىن «كرەاتيۆتى شەشىمدەر» ىزدەۋى كەرەك.
ايتا كەتەيىك، ۆلاديمير پۋتين مەن دونالد ترامپ 15-تامىزدا الياسكادا كەزدەسەدى.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا