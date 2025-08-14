الياسكا سامميتى الدىندا زەلەنسكي مەن ەۋروپا كوشباسشىلارى ترامپپەن ونلاين-كەزدەستى
استانا. قازاقپارات - 13- تامىز كۇنى ەۋروپا ەلدەرىنىڭ كوشباسشىلارى مەن ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن ۆيرتۋالدى سامميت وتكىزدى، دەپ حابارلايدى BBC News.
بۇل كەزدەسۋ ترامپتىڭ ۆلاديمير پۋتينمەن الياسكادا وتەتىن الداعى سامميتىنىڭ الدىندا ۇيىمداستىرىلدى جانە ەۋروپادا ونى ىقتيمال تەپە-تەڭدىك قۇرالى رەتىندە باعالاپ وتىر.
وتكەن اپتادا دونالد ترامپ 2021 -جىلدان بەرگى العاشقى امەريكالىق-رەسەيلىك سامميتكە كەلىسكەنىن مالىمدەدى. ول ءوزىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆ ۋيتكوففتىڭ ماسكەۋدەگى كەلىسسوزدەردە «ايتارلىقتاي ىلگەرىلەۋگە» قول جەتكىزگەنىن ايتتى. ۋيتكوفف 6 -تامىزدا ۆلاديمير پۋتينمەن كەزدەسكەن، بۇل ا ق ش-تىڭ ۋكرايناداعى اتىستى توقتاتۋ جونىندەگى ۋلتيماتۋمىنىڭ مەرزىمى اياقتالۋىنا بىرنەشە كۇن قالعاندا بولعان.
14- تامىزدا انكوريدج قالاسىندا (الياسكا) وتەتىن بۇل كەزدەسۋ ترامپتىڭ سوزىنشە، «سوعىستى توقتاتۋ جولىنداعى سىناق كەزدەسۋى» بولماق. اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى كەرولاين ليۆيتت سامميتتى «تىڭداي بىلۋگە ارنالعان جاتتىعۋ» دەپ سيپاتتادى.
Reuters اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، 13 -تامىزداعى ونلاين- كەزدەسۋدىڭ ماقساتى - ا ق ش پرەزيدەنتىن كيەۆتىڭ مۇددەسىنە قايشى كەلەتىن بىتىمنەن ساقتاندىرۋ. ەۋروپالىق كوشباسشىلار ترامپتىڭ بەيبىت باستامالارىن قولدايتىنىن مالىمدەي وتىرىپ، ۋكرايناعا قاتىستى كەز كەلگەن كەلىسسوز ونىڭ قاتىسۋىمەن عانا جۇرگىزىلۋى ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
سامميتكە ۆلاديمير زەلەنسكيمەن قاتار گەرمانيا، فينليانديا، فرانسيا، ۇلى بريتانيا، يتاليا، پولشا، ەۋروپالىق وداق ەلدەرىنىڭ باسشىلارى جانە ناتو باس حاتشىسى مارك ريۋتتە قاتىستى. پولشا اتىنان ەۋروپا كوشباسشىلارىمەن كەزدەسۋدە پرەمەر-مينيستر دونالد تۋسك، ال ترامپپەن ونلاين- سامميتتە جاڭا پرەزيدەنت كارول ناۆروتسكي بولدى.
ۆيدەوكونفەرەنسيادان كەيىن ەۋروپا كوشباسشىلارى مەن زەلەنسكي دونالد ترامپ جانە ا ق ش ۆيتسە- پرەزيدەنتى دجەي دي ۆەنسپەن بولەك ونلاين-كەزدەسۋ وتكىزدى. ودان سوڭ ۋكرايناعا قولداۋ كورسەتۋ جوسپارىن ازىرلەيتىن ەلدەر توبىنىڭ ونلاين-وتىرىسى ءوتتى.