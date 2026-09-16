الەمدەگى گەوساياسي شيەلەنىس جاھاندىق ساۋدا مەن ەكونوميكالىق تۇراقتىلىققا قاتەر ءتوندىرىپ تۇر - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «ورتالىق ازيا - كورەيا رەسپۋبليكاسى» بيزنەس-سامميتىندە ءسوز سويلەدى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
قاسىم-جومارت توقايەۆ «ورتالىق ازيا - كورەيا رەسپۋبليكاسى» ءبىرىنشى بيزنەس-سامميتىنە قاتىسۋشىلارعا ءىلتيپات ءبىلدىرىپ، قازاقستان كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ورتالىق ازيا ەلدەرىمەن ەكونوميكالىق بايلانىستى جان-جاقتى دامىتۋ نيەتىن جوعارى باعالايتىنىن اتاپ ءوتتى.
- الەمدەگى گەوساياسي شيەلەنىس جاھاندىق ساۋدا مەن ەكونوميكالىق تۇراقتىلىققا بۇرىن-سوڭدى بولماعان قاتەر ءتوندىرىپ تۇر. بۇل جاعدايدا مەملەكەتتەر اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك پەن سەنىم تابىستى ءارى ۇزاقمەرزىمدى بيزنەس-سەرىكتەستىكتىڭ ماڭىزدى فاكتورلارىنىڭ بىرىنە اينالادى. ونسىز ەلدەرىمىز اراسىنداعى سان سالالى قارىم-قاتىناس ناتيجەلى دامۋى مۇمكىن ەمەس. بۇل قازاقستانعا دا قاتىستى. ءبىز كورەيا رەسپۋبليكاسىمەن ىقپالداستىقتى ىلگەرىلەتۋگە بەيىلمىز. مەملەكەتىڭىزگە، ونىڭ بايىرعى داستۇرلەرى مەن مادەنيەتىنە زور قۇرمەتپەن قارايمىز. ورتالىق ازيادا تابيعي رەسۋرستاردىڭ مول قورى بار. جاڭا عانا كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى لي چجە مەڭ مىرزا ايتىپ وتكەندەي، ايماقتا تۇتىنۋ نارىعى ۇلعايىپ، حالىق سانى ارتىپ كەلەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قازاقستان پرەزيدەنتى وتكەن جىلى ايماقتاعى ەلدەردىڭ ىشكى جالپى ءونىمىنىڭ جيىنتىق كولەمى 550 ميلليارد دوللارلىق مەجەگە جۋىقتاپ، ءوسىم 6 پايىزدان اسقانىن جەتكىزدى. بۇل - الەمدەگى ورتاشا كورسەتكىشتەن ەكى ەسەدەي جوعارى.
- ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستىڭ نىعايۋى جانە كولىك سالاسىنداعى ىقپالداستىقتىڭ كەڭەيۋى ايماقتى ينۆەستيتسيالىق تۇرعىدان تارتىمدى ەتە تۇسەدى. وسى ارتىقشىلىقتاردى كورەيانىڭ وندىرىستىك، تەحنولوگيالىق جانە قارجىلىق مۇمكىندىكتەرىمەن ۇشتاستىرۋ ءوزارا ءتيىمدى ءارى پەرسپەكتيۆتى ىنتىماقتاستىققا جول اشادى. «ورتاق ماقساتتارعا قول جەتكىزۋ جولىندا رەسۋرس بىرىكتىرۋ» فورمۋلاسىنا ساي كۇش جۇمىلدىرساق، سان قىرلى سەرىكتەستىگىمىزدى مۇلدەم جاڭا ءارى ساپالى دەڭگەيگە شىعارا الامىز دەپ ويلايمىن. قازاقستان وسى ماڭىزدى مىندەتتى ەڭسەرۋ ءۇشىن ءوز الەۋەتىن تولىق پايدالانۋعا دايىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت ورتالىق ازيا مەن كورەيا جاستارىنا ارنالعان جاڭا باعدارلاما قابىلداۋدى ۇسىندى.