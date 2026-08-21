الپى تاۋلارىندا قار كوشكىنى جيىلەدى
استانا. قازاقپارات - فرانسيادا تاۋ كوشكىنى كوبەيدى. بيىل الپىدە تاۋدىڭ قوزعالۋى 450 رەت تىركەلدى. بۇل رەكورد. وسىعان دەيىنگى كورسەتكىش 300-دەن اسقان ەمەس. بۇعان كليماتتىڭ وزگەرىسى سەبەپ، دەيدى ماماندار.
اپتاپ ىستىق بيىل ۇزاققا سوزىلدى. تاۋلى ايماقتاردىڭ وزىندە سىناپ باعاناسى 35 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلدى. مۇنىڭ سالدارىنان مۇزدار شەگىندى. ال بۇل تاۋ جىنىسىنىڭ سىرعۋىنا اكەپ سوعادى. بۇرىن جاز كەزى الپىگە شىعۋعا ەڭ قولايلى كەزەڭ سانالاتىن. ال قازىر كەرسىنشە وتە قاۋىپتى.
24.kz