الەمدەگى ەڭ قاتتى ايقايلايتىن ادام
استانا. قازاقپارات - اۋستراليانىڭ استاناسى كانبەررادا تۇراتىن دجوزەف ماكگرەيل-بەيتاپ الەمدەگى ەڭ قاتتى ايقايلايتىن ادام رەتىندە رەكورد ورناتتى.
Guinness World Records ونىڭ داۋىسىنىڭ كۇشى 122,4 دەسيبەلگە جەتكەنىن راستادى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
58 جاستاعى اۋستراليا تۇرعىنى رەكورد ورناتۋ كەزىندە Now (قازىر) ءسوزىن ايقايلاپ ايتقان. وسىلايشا ول 1994 -جىلدان بەرى ساقتالىپ كەلگەن بۇرىنعى رەكوردتى جاڭارتتى. بۇعان دەيىنگى كورسەتكىش - 121,7 دەسيبەل - سولتۇستىك يرلانديا تۇرعىنىنىڭ كورسەتكىشى بولاتىن.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، 122 دەسيبەلدەن اساتىن دىبىس دەڭگەيى بەنزين اراسىنىڭ، ۇشاق قوزعالتقىشىنىڭ نەمەسە جاقىن جەردەن ەستىلگەن جەدەل جاردەم سيرەناسىنىڭ شۋىمەن شامالاس.
دجوزەف ماكگرەيل-بەيتاپتىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي رەكوردقا ارنايى دايىندالۋ مۇمكىن ەمەس.
«ءبىر عانا ءسوزدى ايتۋ ءۇشىن جەتى رەت ارەكەت جاساۋعا تۋرا كەلدى. داۋسىم بىرنەشە كۇن بويى قارلىعىپ قالدى. مۇنداي نارسەنى جاتتىقتىرۋ قيىن، ءبىراق وتە قىزىق تاجىريبە بولدى»، - دەيدى ول.
ماكگرەيل-بەيتاپ 2017 -جىلدان بەرى Canberra قالاسىنىڭ رەسمي جارشىسى قىزمەتىن اتقارادى. ول قوعامدىق ءىس-شارالاردا، مەكتەپ مەرەكەلەرىندە جانە ءتۇرلى فەستيۆالدەردە حابارلاندىرۋلار جاسايدى. سونىمەن قاتار ول Ancient and Honorable Guild of Australian Town Criers ۇيىمىنىڭ مۇشەسى.
بۇل ونىڭ العاشقى الەمدىك رەكوردى ەمەس. 2019 -جىلى ول ساداق اتۋدان جىلدامدىق بويىنشا دا رەكورد ورناتقان. الايدا توعىز ايدان كەيىن ونىڭ جەتىستىگىن جەتى جاستاعى بالا جاڭارتقان.
اۋستراليالىق رەكورد يەگەرى جاڭا جەتىستىگىن ەرەكشە ماقتان تۇتقانىمەن، ءوز رەكوردىنىڭ ۇزاق ۋاقىت ساقتالۋىنا اسا ءمان بەرمەيتىنىن ايتتى.
«ەگەر بىرەۋ مەنىڭ رەكوردىمدى جاڭارتسا، بۇل تاماشا نارسە. رەكوردتار جاڭارۋ ءۇشىن جاسالادى»، - دەيدى دجوزەف ماكگرەيل- بەيتاپ.