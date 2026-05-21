الەمدەگى ەڭ جاقسى جولدار قاي ەلدە
استانا. قازاقپارات - «جول مۇراتى - جەتۋ». جاقسى جول كولىك اپاتىن 20 پايىزعا ازايتادى. نورۆەگيانىڭ كولىك ينستيتۋتى جۇرگىزگەن زەرتتەۋ ناتيجەسى وسىعان دالەل. الەمدەگى ەڭ جاقسى جولدار قاي ەلدە جانە بۇل باعىتتا قانداي جاڭاشىلدىقتار بار؟
الەمدەگى ەڭ ساپالى جول سينگاپۋردا. قالا- مەملەكەت World Population Review پورتالىنىڭ عالامدىق رەيتينگىندە بىرنەشە جىل قاتارىنان كوش باستاپ تۇر. يندەكس بويىنشا جول تىعىزدىعىنىڭ ساپاسى، جارىقتىعى جانە ينفراقۇرىلىم باعالانادى. سينگاپۋردا تەسىلگەن جول اتىمەن جوق. تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ مەن جوندەۋ جۇمىسىنىڭ اراسى ءبىر ۇزىلمەيدى. بۇل ماقساتتارعا كەيىنگى 1 جىلدىڭ وزىندە 12 ميلليارد دوللار بولىنگەن. قاۋىپسىزدىككە ۇلكەن كوڭىل بولىنەدى. جولدار زاماناۋي اقىلدى جۇيەمەن جاراقتاندىرىلعان. حالىق پەن كولىك سانى كوپ بولسا دا بۇل ەلدە ەشقاشان كەپتەلىس بولمايدى.
رەيتينگتەگى ەكىنشى ورىندا - شۆەيساريا. ەلدە جول ساپاسىنا وتە قاتاڭ قارايدى. ۇنەمى مونيتورينگ جۇرگىزىلەدى. بيىل جاڭا جولدار سالۋ، ەسكىسىنىڭ ساپاسىن قاداعالاۋ، كۇتىم جاساۋ مەن جاڭىرتۋعا 4 ميلليارد دوللار ءبولىندى. جۇك كولىكتەرىنىڭ سالماعى، اسفالتتىڭ ساپاسى مەن جول قاۋىپسدىگى ءجىتى نازاردا. تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ بەكىتىلگەن كەستە بويىنشا تۇراقتى جۇرگىزىلەدى. جولدار عانا ەمەس، كوپىرلەر مەن قاۋىپسىزدىك جۇيەلەرى ۇنەمى تەكسەرىلىپ، تۇيتكىلدەر الدىن الا جويىلىپ وتىرادى.
اۆتوموبيل جولدارىنىڭ ساپاسىن انىقتايتىن باستى ولشەمنىڭ ءبىرى - ولاردىڭ ەكولوگيالىق جاعىنان تازا بولۋى. بۇل باعىتتا ەۋروپا ەلدەرى كوش باستاپ تۇر. «كارى قۇرلىقتا» اسفالت جولدى جوندەۋ ءۇشىن قايتا وڭدەلگەن قۇرىلىس قالدىقتارى، بەتون، ءتىپتى پلاستيكا پايدالانىلادى. بۇل كومىرتەگى زالالىن ازايتىپ قانا قويماي، سونىمەن قاتار شىعىندى ەداۋىر قىسقارتادى. كەيىنگى كەزدە ترەندكە تاعى ءبىر جاڭاشىلدىق - تومەن تەمپەراتۋراداعى نەمەسە جىلى اسفالت. قوسپا 110-130 گرادۋس تەمپەراتۋرادا جاسالىپ، جولعا توسەلەدى. بۇل ادەتتەگى ىستىق اسفالتتان 20-30 گرادۋسقا تومەن. مۇنداي ءادىس اۋاعا بولىنەتىن زياندى قالدىق كولەمىن قىسقارتادى جانە سۋىق كەزدە دە توسەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. يننوۆاتسيالىق ءتاسىل نيدەرلاند، شۆەسيا مەن دانيادا كەڭىنەن ەنگىزىلگەن. قازىر بۇعان ازيا مەن وڭتۇستىك ازيا ەلدەرى قوسىلا باستادى.