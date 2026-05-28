الەمدى بۇرىن-سوڭدى بولماعان ىستىق كۇتىپ تۇر
استانا. قازاقپارات - 2030 -جىلعا قاراي الەمدى بۇرىن-سوڭدى بولماعان ىستىق كۇتىپ تۇر. مۇنى بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى حابارلادى. «نەگىزگى سەبەپ - قازبا وتىنىن جاعۋ كەزىندە بولىنەتىن كومىرقىشقىل گازى شىعارىندىلارىنىڭ ارتۋى» دەيدى ساراپشىلار.
ەۋروپانىڭ ءبىرقاتار ەلىندە تەرمومەتر باعاندارى قازىردىڭ وزىندە رەكوردتىق كورسەتكىشتەرگە جەتتى. تاعى ءبىر قاۋىپ - ەل- نينو قۇبىلىسى. بۇل كەزدە تىنىق مۇحيتىنىڭ ەكۆاتورلىق بولىگىندەگى تەڭىز بەتىنىڭ تەمپەراتۋراسى قالىپتى نورمادان اسادى. سالدارىنان نوسەر جاۋىن، اپتاپ ىستىق پەن قۇرعاقشىلىق جيىلەيدى. بريتاندىق عالىمدار اپتاپ ىستىقتان ءار مينۋت سايىن ءبىر ادام قايتىس بولاتىنىن مالىمدەگەن ەدى. ال 1990 -جىلداردان باستاپ جاھاندىق جىلىنۋدان بولاتىن ءولىم- ءجىتىم كورسەتكىشى %23- عا وسكەن.