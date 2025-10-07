اليەۆ 2026 -جىلى ازەربايجاندا ت م ۇ ەلدەرىنىڭ اسكەري جاتتىعۋلارىن وتكىزۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ XII سامميتىندە ءسوز سويلەگەن ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ ۇيىمعا مۇشە ەلدەر اراسىنداعى بىرلىك پەن ىنتىماقتاستىقتى، اسىرەسە قورعانىس پەن قاۋىپسىزدىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا شاقىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
- قازىرگى زامانعى گەوساياسي سىن-قاتەرلەر مەن قاۋىپسىزدىك قاتەرلەرى اياسىندا، اسىرەسە حالىقارالىق قۇقىق نورمالارى مەن قاعيداتتارىنىڭ بۇزىلۋى جاعدايىندا تۇركى مەملەكەتتەرىنىڭ ءبىرتۇتاس كۇش ورتالىعى رەتىندە ارەكەت ەتۋى وتە ماڭىزدى، - دەدى پرەزيدەنت يلحام اليەۆ.
ول قاۋىپسىزدىك تۇراقتى دامۋدىڭ ىرگەلى شارتى ەكەنىن، حالىقارالىق نورمالار ءجيى بۇزىلىپ جاتقان قازىرگى كەزەڭدە تۇركى ەلدەرىنىڭ اسكەري جانە اسكەري-تەحنيكالىق سالالارداعى ىنتىماقتاستىعى ەرەكشە ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ەلدەرىمىزدىڭ قورعانىس پەن قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى كەڭ اۋقىمدى ىنتىماقتاستىعىن ەسكەرە وتىرىپ، 2026 -جىلى ازەربايجاندا تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ بىرلەسكەن اسكەري جاتتىعۋلارىن وتكىزۋدى ۇسىنامىن، - دەدى يلحام اليەۆ.
مەملەكەت باسشىسى قازىرگى زاماندا اسكەري كۇش - ءار ەلدىڭ تاۋەلسىزدىگى مەن اۋماقتىق تۇتاستىعىنىڭ ەڭ ماڭىزدى فاكتورى ەكەنىنە توقتالىپ، تۇركى مەملەكەتتەرىنىڭ قورعانىس الەۋەتى مەن بىرلىگىن نىعايتۋ بۇكىل ءوڭىردىڭ بەيبىتشىلىگى، تۇراقتىلىعى مەن ورنىقتى دامۋى ىسىنە قىزمەت ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، گابالادا وتكەن تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ 12- سامميتى ايماقتىق جانە حالىقارالىق وزەكتى ماسەلەلەردى تالقىلاۋ، سونداي-اق ساياسي، ەكونوميكالىق، كولىك جانە گۋمانيتارلىق سالالارداعى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋ ءۇشىن مۇشە مەملەكەتتەردىڭ باسشىلارى مەن باقىلاۋشىلارىن جينادى.
قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ گابالادا وتكەن تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ 12-سامميتىندە ءسوز سويلەپ، بىرىكتىرىلگەن اۋماقتىق قاۋىمداستىقتار ءۇشىن سيفرلىق يننوۆاتسيالار ورتالىعىن قۇرۋدى ۇسىنعانى تۋرالى بۇعان دەيىن حابارلانعان بولاتىن.