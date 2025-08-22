پاۆلوداردا كاسىپكەردى بوپسالاعان ۇ ق ك قىزمەتكەرىنە قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر
پاۆلودار. KAZINFORM - پاۆلودار وبلىستىق پروكۋراتۋراسى ۇستالعان ازاماتقا قاتىستى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ پاۆلودار وبلىسى بويىنشا دەپارتامەنتىمەن قىلمىستىق كودەكستىڭ 194-بابىنىڭ 1-بولىگىمەن بوپسالاۋ فاكتىسى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتقانىن راستادى.
بۇعان دەيىن الەۋمەتتىك جەلىدە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ەكى قىزمەتكەرى بوپسالاۋ دەرەگى بويىنشا ۇستالعانى تۋرالى اقپارات تاراپ كەتكەن ەدى.
اتالعان وقيعا تۋرالى وڭىرلىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ دەپارتامەنتى جاۋاپ بەرۋدەن باس تارتتى. ال پوليتسيا دەپارتامەنتى بۇل دەرەك قوسىمشا تەكسەرۋدى قاجەت ەتەتىندىكتەن جاۋاپ بەرۋ ۋاقىتىن سوزاتىندارىن ءمالىم ەتتى.
اتالعان جايت بويىنشا پاۆلودار وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسىنان مىناداي رەسمي جاۋاپ كەلدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ پاۆلودار وبلىسى بويىنشا دەپارتامەنتىمەن قىلمىستىق كودەكستىڭ 194-بابىنىڭ 1-بولىگىمەن بوپسالاۋ فاكتىسى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇرگىزىلۋدە. وبلىس پروكۋراتۋراسى «پروكۋراتۋرا تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭىمەن جانە قىلمىستىق پروتسەسستىك زاڭناماسىمەن كوزدەلگەن قۇزىرەتتەرى شەڭبەرىندە جۇرگىزىلىپ جاتقان سوتقا دەيىنگى تەرگەپ- تەكسەرۋدىڭ زاڭدىلىعىن قاداعالاۋدى جۇزەگە اسىرادى. قازىرگى ۋاقىتتا قىلمىستىق ءىس تەرگەۋ ساتىسىندا ەكەنىن ەسكەرىپ، قىلمىستىق پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 201-بابىنا سايكەس باسقا مالىمەتتەر جاريا ەتۋگە جاتپايدى، - دەلىنگەن جاۋاپتا.
ەسكە سالا كەتەيىك، پروكۋرورلاردىڭ پارمەنىمەن بيىل مەملەكەتكە 716 ميلليارد تەڭگە قايتارىلدى.
اۆتور
مۇرات اياعان