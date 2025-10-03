پاۆلوداردا جەڭىل كولىك جىلقىعا سوعىلىپ، ەكى ادام قازا بولدى
پاۆلودار. KAZINFORM - «پاۆلودار- قىزىلوردا» اۆتوجولىندا تويوتا ماركالى كولىك جول ۇستىندە تۇرعان جىلقىعا سوعىلعان. اپات سالدارىنان ەكى جولاۋشى كوز جۇمدى.
پوليتسيا تاراتقان مالىمەت بويىنشا، 2-قازان كۇنى اتامەكەن اۋىلىنان 17 ك م جەردە، «پاۆلودار- قىزىلوردا» اۆتوجولىندا «Toyota Alphard» اۆتوكولىگى جىلقىعا سوعىلعان. جول اپاتى سالدارىنان كولىك جولدان شىعىپ كەتىپ اۋدارىلعان.
- جول-كولىك اپاتى سالدارىنان ەكى جولاۋشى قازا تاۋىپ، جۇرگىزۋشى جاراقات الدى. پوليتسيا اتالعان قايعىلى وقيعا بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعادى. تەرگەۋ اياسىندا جىلقى يەسىنىڭ ءىس-ارەكەتىنە قۇقىقتىق باعا بەرىلەدى، - دەپ حابارلادى وڭىرلىك پوليتسيا دەپارتامەنتىنەن.
ءتارتىپ ساقشىلارى مۇنداي وقيعالاردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلارعا جىلدامدىق رەجيمىن ساقتاۋ، كولىك قۇرالىنىڭ تەحنيكالىق جاعدايىن ۇنەمى باقىلاۋ ماڭىزدى ەكەنىن ەسكە سالادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، پاۆلودار-استانا اۆتوبانىندا جول-كولىك اپاتىنان بەس ادام كوز جۇمعان ەدى.
اۆتور
مۇرات اياعان