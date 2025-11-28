پاۆلودار وڭىرىندە قىستا قانداي اڭداردى اۋلاۋعا بولادى
پاۆلودار. KAZINFORM - ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى اۋماقتىق ينسپەكسياسى بيىلعى 1-قاراشادان 2026 -جىلدىڭ 15 -اقپانىنا دەيىن تۇلكى، قارساق جانە قويانداردى اۋلاۋ ماۋسىمى اشىق بولاتىنىن حابارلادى.
ەرتىس-بايان وڭىرىندە تەرىسى باعالى جابايى جانۋارلار - تۇلكى، قارساق جانە قوياندى اۋلاۋعا اڭشىلىق ماۋسىم اشىلدى. سونداي-اق 31 -جەلتوقسانعا دەيىن تۇياقتى جانۋارلاردى - قاباندار مەن ءسىبىر ەلىكتەرىن اۋلاۋ جالعاسادى. تۇياقتى جابايى جانۋارلاردى اۋلاۋ كەزىندە ءتيىستى اڭشىلىق شارۋاشىلىعىنىڭ قورىقشىسى بىرگە جۇرەدى.
- اڭ اۋلاۋ كەزىندە ءاربىر اۋەسقوي اڭشىنىڭ وزىمەن بىرگە رۇقسات بەرۋ قۇجاتتارى بولۋى ءتيىس. اتاپ ايتقاندا، اڭشى كۋالىگى، جانۋارلار دۇنيەسىن پايدالانۋعا رۇقسات، اڭشىلىق شارۋاشىلىعى سۋبەكتىسىنىڭ جولداماسى، اڭشىلىق اتىس قارۋىن ساقتاۋعا جانە الىپ جۇرۋگە بەرىلگەن رۇقسات، اڭ اۋلايتىن جىرتقىش قۇستاردىڭ پاسپورتى قاجەت، - دەپ مالىمدەدى پاۆلودار وبلىستىق ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى اۋماقتىق ينسپەكسياسىنىڭ باسشىسى يساتاي ءابدىرازاحوۆ.
2025-2026 -جىلدارداعى كۇزگى-قىسقى ماۋسىمدا پاۆلودار وبلىسىنداعى جابايى جانۋارلار مەن قۇستاردى اۋلاۋعا ارنايى كۆوتا بەلگىلەنگەن. اتاپ ايتقاندا، وبلىس اۋماعىنان 22 باس قابان، 365 ەلىك، 807 قارساق، 2935 تۇلكى، 489 بورسىق، 167 اقكىس (سۋسار تۇقىمداس)، 848 دالا سۋسارى، 10507 قويان، 20983 سۋىر، 5936 قاز، 45764 ۇيرەك، 5870 قاسقالداق، 2450 شالشىقشى، 654 قۇر، 2939 ءشىل، 588 بودەنە اۋلاۋعا بولادى.
وبلىس اۋماعىندا 36 اڭشىلىق شارۋاشىلىعى بار بولسا، سونىڭ 33-ىندە اڭشىلىققا رۇقسات ەتىلگەن. اڭشىلىق شارۋاشىلىعىن جۇرگىزۋ سۋبەكتىلەردىڭ ءوز قاراجاتى ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتىلەدى، ونى دامىتۋعا سۋبسيديا بولىنبەيدى. كەلەر جىلدان باستاپ شارباقتى جانە اققۋلى اۋداندارىندا دا اڭ اۋلاۋعا رۇقسات ەتىلەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
اۋماقتا باياناۋىل مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىنىڭ «قىزىلتاۋ» مەملەكەتتىك قاۋمالىندا، «ەرتىس ورمانى» رەزەرۆاتى مەن «ەرتىس وزەنىنىڭ جايىلماسى» قاۋمالىندا، وبلىستىڭ ارنايى قورىنداعى اڭشىلىق القاپتاردا اڭ اۋلاۋعا تىيىم سالىنعان.
اتاپ وتەرلىگى، اتۋعا تىيىم سالىنعان جابايى اڭدارعا مىلتىق كەزەسەڭىز، اكىمشىلىك جانە قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلاسىز. ارقاردى اتقاندارعا - 1500 ا ە ك، بۇلانعا - 500 ا ە ك، قابان مەن ەلىككە (كۆوتادان اسقانى) - 250 ا ە ك، مارال ءۇشىن 200 ا ە ك ايىپپۇل جازىلادى.
بۇعان دەيىن ەرتىس-بايان وڭىرىندە قابان كوبەيە باستاعانى تۋرالى جازعانبىز.