پاۆلوداردا ولجاس توقتاروۆتىڭ تاركىلەنگەن سىرا زاۋىتى اۋكسيونعا شىعارىلدى
پاۆلودار. KAZINFORM - استانا بانكىنىڭ بۇرىنعى اكسيونەرى ولجاس توقتاروۆقا تيەسىلى بولعان «جاڭا روسا» سىرا زاۋىتىنىڭ مۇلىكتىك كەشەنى اۋكسيونعا قويىلدى. تاركىلەنگەن لوتتىڭ باستاپقى باعاسى 19,3 ميلليارد تەڭگەنى قۇراپ وتىر.
مۇلىكتىك كەشەن زاڭسىز اكتيۆتەردى جىمقىرۋ ايىبىمەن 10 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان ولجاس توقتاروۆتىڭ ءىسى بويىنشا مەملەكەت پايداسىنا تاركىلەنگەن بولاتىن. پاۆلودار جانە ەكىباستۇز قالالارىندا ورنالاسقان وندىرىستىك عيماراتتار مەن جابدىقتاردىڭ جيىنتىق باستاپقى باعاسى - 19,3 ميلليارد تەڭگە.
اۋكسيون 14 -تامىز كۇنى ساعات 10.00-دە باعانى تومەندەتۋ ادىسىمەن وتكىزىلەتىنى كورسەتىلگەن. ساتۋشى - ق ر قارجى مينيسترلىگى مەملەكەتتىك مۇلىك جانە جەكەشەلەندىرۋ كوميتەتىنىڭ پاۆلودار مەملەكەتتىك مۇلىك جانە جەكەشەلەندىرۋ دەپارتامەنتى.
ساۋدا-ساتتىققا ۇسىنىلعان نىساندار قاتارىندا:
- اۋدانى 8,6 مىڭ شارشى مەتردەن اساتىن اكىمشىلىك عيمارات؛
- جالپى اۋدانى 9 مىڭ شارشى مەتردەن اساتىن وندىرىستىك سەحتار؛
- دايىن ءونىم، شيكىزات پەن ىدىستارعا ارنالعان 6 ءىرى قويما؛
- كازاندىق، زەرتحانا، اۆتوتارازى، گاراجدار جانە وزگە دە ينفراقۇرىلىمدار؛
- پاۆلودار قالاسىنداعى جالپى اۋماعى 5,8 گەكتاردى قۇرايتىن 8 جەر ۋچاسكەسى؛
- ەكىباستۇز قالاسىندا ورنالاسقان جىلجىمايتىن مۇلىك نىسانى بار.
2026 -جىلدىڭ ءساۋىر ايىندا جۇرگىزىلگەن باعالاۋ قورىتىندىسى بويىنشا زاۋىتتىڭ نارىقتىق قۇنى 6,4 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە بەلگىلەنگەن.
ەسكە سالا كەتەيىك، 2024 -جىلعى قىركۇيەك ايىندا انتيكور استانا بانكىنىڭ بۇرىنعى اكسيونەرى ولجاس توقتاروۆتى جاۋاپ الۋعا شاقىرعان بولاتىن.
العاشقىدا ولجاس توقتاروۆقا جانە وزگە دە تۇلعالارعا قاتىستى بانك اكتيۆتەرىن جالعان اگەنتتىك قىزمەتتەر كورسەتۋ جانە باقىلاۋىنداعى «SKK Tennasy Group» ج ش س پايداسىنا الماتى قالاسى قوبدولوۆ ك- ءسى 22 «ب» بيزنەس- ورتالىق عيماراتىن زاڭسىز يەلىكتەن شىعارۋ ارقىلى اسا ءىرى مولشەردە جىمقىرۋ فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس تەرگەلدى.
ال 2025 -جىلدىڭ ءساۋىر ايىندا استانا بانكىنىڭ بۇرىنعى اكسيونەرى ولجاس توقتاروۆقا سىرتتاي سوت ۇكىمى شىقتى.
سوت ماتەريالدارىنا سۇيەنسەك، 2015 -جىلى ولجاس توقتاروۆتىڭ باستاماسىمەن پاۆلودار سىرا زاۋىتىن ا ت ف بانكتەن ساتىپ الۋ ءۇشىن «جاڭا روسا» ج ش س قۇرىلعان. 2016 -جىلى اتالعان كاسىپورىن استانا بانكىنەن 1,8 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە قارىز العان.
ق ر قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ تەكسەرىسى بۇل نەسيەنىڭ بانكتىڭ نەسيەلىك ساياساتىن ورەسكەل بۇزا وتىرىپ بەرىلگەنىن انىقتادى. ماسەلەن، كومپانيانىڭ جۇمىس ىستەپ تۇرعانىنا ءبىر جىل تولماعان، كەپىلزاتى بولماعان، ال قارجىلىق كورسەتكىشتەرى شىعىندى كورسەتىپ تۇرعان. سوت شەشىمىنە سايكەس، و. توقتاروۆ بانكتىڭ ديرەكتورلار كەڭەسىن باسقارا وتىرىپ، وسى نەسيەلىك قاراجات ارقىلى ۇلەستەس تۇلعالار مەن جاقىندارىنىڭ اتىنا زاۋىتتى زاڭسىز ساتىپ العان.
تەرگەۋ بارىسىندا كاسىپورىندى و. توقتاروۆتىڭ ءوزى باسقارعانى، ال رەسمي قۇرىلتايشىلارى مەن باسشىلارى رەتىندە ونىڭ جاقىن تۋىستارى مەن بۇرىنعى بانك قىزمەتكەرلەرى تىركەلگەنى دالەلدەندى.
ناتيجەسىندە، سوت ۇكىمىمەن زاۋىت مۇلكى تولىعىمەن مەملەكەت مەنشىگىنە تاركىلەنگەن بولاتىن.