پاۆلوداردا تۇزدى كول جاعاسىندا دەمالىپ جۇرگەن ەر ادام وكپەسى ءىسىنىپ كوز جۇمدى
پاۆلودار. قازاقپارات - 1960 -جىلعى ازامات مارالدى كولىنىڭ جاعاجايىندا تىنىققان. كەنەتتەن جاعدايى اۋىرلاعان ول جەدەل جاردەممەن اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەن.
بۇل تۋرالى وبلىستىق جەدەل جاردەم ستانسياسىنان حابارلادى.
- شارباقتى اۋدانىندا ەر ادام تۇزدى كول جاعاسىندا دەمالىپ جۇرگەن كەزدە وكپە ىسىنۋىنە ۇشىراپ، ءۇشىنشى دارەجەلى كوماعا تۇسكەن. العاشقى كومەكتى وعان جەرگىلىكتى مەديسينا قىزمەتكەرلەرى كورسەتتى. كەيىن ەر ادام جەدەل جاردەم بريگاداسىنا تاپسىرىلىپ، اۋداندىق اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى. وكىنىشكە قاراي، ناۋقاس قابىلداۋ بولىمىندە قايتىس بولدى، - دەپ مالىمدەدى جەدەل جاردەم ستانسياسىنان.
جەدەل جاردەم قىزمەتكەرلەرى وتكەن دەمالىس كۇندەرى سۋعا شومىلىپ ءجۇرىپ، جازاتايىم وقيعاعا تاپ بولعان تاعى ەكى ادامعا كومەك كورسەتكەن. ماسەلەن، پاۆلودار قالاسىندا 15 جاستاعى قىز قۇتقارۋ ستانسياسى ماڭىندا وزەنگە تەك اياعىن شايۋ ءۇشىن كىرگەن. الايدا قۇمعا باتىپ كەتىپ، تەپە-تەڭدىگىن ساقتاي الماي سۋعا قۇلاعان. ابىروي بولعاندا قىز تەز ارادا قۇتقارىلىپ، وبلىستىق بالالار اۋرۋحاناسىنا جەتكىزىلگەن.
ال باياناۋىلداعى سابىندىكول كولىندە 1950 -جىلعى ەر ادام شومىلىپ ءجۇرىپ سۋعا باتىپ كەتە جازداعان. ونى وزگە ازاماتتار سۋدان شىعارىپ العان. العاشقى مەديسينالىق كومەك كورسەتىلگەننەن كەيىن زارداپ شەگۋشى اۋداندىق اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەن.
قازىر اپتاپ ىستىقتان جۇرتتىڭ كوبى سۋ جاعالاي باستاعان. دارىگەرلەر سۋعا تۇسكەن كەزدەگى تەمپەراتۋرانىڭ كۇرت وزگەرۋى سالدارىنان سوزىلمالى اۋرۋلار اسقىنۋى نەمەسە كەنەتتەن ءتۇيىلۋ پايدا بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتەدى.
سونداي-اق جابدىقتالماعان دەمالىس ورىندارى مەن سۋ ايدىندارىنىڭ ءتۇبى ۇلكەن قاۋىپ توندىرەدى. تۇرعىندار ءوز دەنساۋلىق جاعدايىن دۇرىس باعالاپ، سۋ جاعاسىنداعى دەمالىستى الكوگولمەن ۇشتاستىرماۋى، بالالاردى، سۋدا قاراۋسىز قالدىرماۋى كەرەك.
ەسكە سالا كەتەيىك، اقتوبەدە ءبىر كۇندە ءۇش ادام سۋعا باتىپ كەتتى.
اۆتورلار
مۇرات اياعان