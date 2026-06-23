پاۆلوداردا سالت اتتى پوليتسيا قىزمەت ەتەدى
استانا. قازاقپارات - جاساقتىڭ قۇرىلعانىنا جەتى جىلدان استى. بۇلار باۋ-باقشا سەرىكتەستىكتەرىن جىلدا ءساۋىر ايىنان باستاپ كۇزەتۋگە كىرىسەدى. قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتەتىن پاترۋل قىزمەتىنە جاز-كۇز ايلارىندا سۇرانىس تىپتەن ارتا تۇسەدى.
جىلقى مالى ادامزاتتىڭ سەنىمدى سەرىگى رەتىندە عاسىرلار بويى ماڭىزىن جوعالتقان ەمەس. مىنسە كولىك، ءسۇتى سۋسىن، ەتى ازىق. سونىمەن قاتار ونىڭ اۋىل شارۋاشىلىعىنداعى ءرولى دە ەرەكشە. بۇگىندە جىلقى تەك شارۋاشىلىقتا عانا ەمەس، قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ىسىندە دە قولدانىلادى. ماسەلەن، پوليتسيانىڭ اتتى جاساعى ساياجاي اۋماقتارىن كۇزەتىپ، قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋعا اتسالىسىپ كەلەدى. اتتى پوليتسيا جاساعىنداعى جىلقىلاردى قۇقىق قورعاۋ قىزمەتىنىڭ تولىق مۇشەسى دەۋگە بولادى. ولار پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى سياقتى ارنايى دايىندىقتان وتەدى. قالانىڭ قاربالاس تىرشىلىگى مەن كولىك شۋىنان قورىقپايدى.
ەلجاس قاليەۆ، قالالىق پ ب اتتى جاساق كومانديرىنىڭ ورىنباسارى:
- ءبىز اتتى جاساق كومەگىمەن قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتەمىز. ساياجاي ماۋسىمى قىزعان شاقتا تۇرعىنداردىڭ مۇلكىن، باۋ-باقشالارىن كۇزەتەمىز. جاياۋ نەمەسە كولىكپەن جەتۋ قيىن جەرلەرگە اتپەن وتەمىز. ءبىز ءۇشىن اتتى جاساقتىڭ تيىمدىلىگى وتە زور.
ينسپەكتورلار 15 اتپەن ساياجاي اۋماقتارىن پاترۋلدەۋگە شىعادى. جىلقىلاردىڭ كۇتىمىنە وزدەرى جاۋاپ بەرەدى. قىزمەت تاڭعى ساعات 9-دا باستالادى. اۋەلى جىلقىلارعا جەم-ءشوپ بەرىلىپ، ەرتتەلىپ، قىزمەتكە دايىندالادى. سودان كەيىن ينسپەكتورلار وڭتۇستىك ساياجاي اۋماعىن تولىق ارالاپ شىعادى. اتتى جاساق ينسپەكتورى امانعالي وردابەكتىڭ بۇل قىزمەتتە جۇرگەنىنە ەكى جىلدان اسقان. اتقا مىقتى اۋىل بالاسى ءۇشىن بۇل جۇمىستىڭ ەش قيىندىعى جوق.
امانعالي وردابەك، قالالىق پ ب اتتى جاساق ينسپەكتورى:
- ساياجايلاردا ارىقتار، سۋ وتەتىن ارىقتار كوپ. وندا ماشينا وتە المايدى، ءوتۋ ءۇشىن باسقا جەردەن اينالىپ كەلۋ كەرەك. ال اتپەن جەدەل ارىقتاردان ءوتىپ، تەز جەتەمىز. ارينە تەك تىنىشتىقتى كۇزەتۋ ەمەس بىزدە، مىندا ناركوكۋرەرلەر دە وتە كوپ. ءبىر-ەكى سونداي جاعدايلار بولعان ناركوكۋرەرلەردىڭ الدىن كەستىك. سونداي-اق مىنا ساياجايدا يەلەرىنىڭ زاتتارى جوعالعان، سولارعا قارايمىز.
قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋ مەن قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋدا اتتى جاساقتىڭ ماڭىزى زور. اتتى پوليتسەيلەر قىزمەتىنىڭ ارقاسىندا ساياجاي اۋماقتارىندا ۇرلىق ازايعان.
24.kz