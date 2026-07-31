پاۆلوداردا قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاقپاي، دورەكىلىك تانىتقان ازامات 20 تاۋلىككە قامالدى
پاۆلودار. KAZINFORM - ول بۇعان دەيىن الەۋمەتتىك جەلىدەگى تىكەلەي ەفيرلەر بارىسىندا قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاقپاي، كولىك جۇرگىزەتىنىن كورسەتىپ ماقتانعان. جەرگىلىكتى بەلسەندىلەردىڭ شاعىمىنان كەيىن پوليتسيا بەينەجازبازبالاردى تەكسەرىپ، ازاماتتىڭ جەكە باسىن انىقتادى.
بۇل تۋرالى وڭىرلىك پوليتسيا دەپارتامەنتىنەن حابارلادى.
- جەلىدەگى تىكەلەي ەفير كەزىندە ەر ادام اۆتوكولىكتى باسقارىپ كەلە جاتىپ، كوپشىلىك الدىندا بىلاپىت سوزدەر ايتىپ، اينالاسىنداعىلارعا قۇرمەتسىزدىك تانىتقان. سونىمەن قاتار، جۇرگىزۋشى قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاقپاي كولىك باسقارعان. پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ونىڭ جەكە باسىن جەدەل انىقتادى. قۇقىق بۇزۋشى پاۆلودار قالاسىنىڭ 26 جاستاعى تۇرعىنى اسلان امانتايەۆ بولىپ شىقتى، - دەپ مالىمدەدى وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنەن.
كىنالى جىگىت اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلىپ، 20 تاۋلىككە اكىمشىلىك قاماۋعا الىندى.
پوليتسيا الەۋمەتتىك جەلىلەردە، ونىڭ ىشىندە تىكەلەي ەفيرلەر كەزىندە جاريالانعان قۇقىققا قايشى كونتەنت قۇقىقتىق باعالاۋسىز قالمايتىنىن ەسكەرتەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، اباي وبلىسىندا TikTok ەفيرىندە بالاعات ءسوز ايتقان بويجەتكەن قاماۋعا الىندى.