پاۆلودار وڭىرىندە ەكى جىلدا تۇڭعىش رەت ۇشەم دۇنيەگە كەلدى
پاۆلودار. KAZINFORM - سوڭعى ەكى جىلدا وبلىستا ۇشەمنىڭ تۋۋى ءبىرىنشى رەت تىركەلگەن. اناسى سابيلەرىنە ايات، يسا جانە الان ەسىمدەرىن بەرگەن.
دارىگەرلەردىڭ مالىمەتىنشە، ەكى نارەستەنىڭ سالماعى ەكى كيلوگرامنان اسسا، ءۇشىنشىسىنىڭ سالماعى ءبىر جارىم كيلوگرامعا جۋىق. كەنجەسى ازىرشە دارىگەرلەردىڭ باقىلاۋىندا.
— بالا قارقىندى باقىلاۋدا. دەيتۇرعانمەن وتتەگى اپپاراتىنا تاۋەلسىز، ءوزى تىنىس الىپ جاتىر. بىزگە ونىڭ بەلگىلى ءبىر سالماق جيناپ، اناسىنىڭ ومىراۋىن جاقسى سورىپ ۇيرەنگەنى قاجەت. سودان كەيىن اناسىنا بەرەمىز. اناسى كەلىپ، جاعدايىن ءبىلىپ تۇرادى، — دەيدى پاۆلودار وبلىستىق № 1 پەريناتالدىق ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى گۇلنار بۋراتايەۆا.
ۇشەمدى بوسانعان انا مادينا قازەنوۆانىڭ جاسى 33-تە. ول ءۇشىن بۇل - ەكىنشى جۇكتىلىك، ۇلكەن قىزى 12 جاستا. ۇشەم ەكو پروتسەدۋراسىنىڭ ناتيجەسىندە ومىرگە كەلگەن.
— ۇشەم بوساناتىنىمدى بىلگەندە العاش دارىگەرلەردىڭ سوزىنە سەنبەپ ەدىم. بۇل شىنىندا ءبىزدىڭ وتباسىمىز ءۇشىن تاڭعاجايىپ وقيعا بولىپ وتىر، — دەپ قۋانىشىمەن ءبولىستى كوپبالالى انا.
پاۆلودار وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى ايگۇل ماليكوۆا وتباسىن قۇتتىقتادى. ول اناسى مەن نارەستەلەرگە بەرىك دەنساۋلىق تىلەپ، ءۇش ورىندى بالالار ارباسىن ساتىپ الۋعا سەرتيفيكات تابىستادى.
وڭىرلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ حابارلاۋىنشا، جىل باسىنان بەرى پاۆلودار وبلىسىندا 4250 ءسابي دۇنيەگە كەلگەن. ونىڭ ىشىندە 33 ەگىز جانە ءبىر ۇشەم بار.
بۇعان دەيىن ەلىمىزدە ەگىزدەر مەن ۇشەمدەر كوبىنە قاي وڭىردە دۇنيەگە كەلەتىنىن جازعانبىز.