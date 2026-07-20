پاۆلودار وبلىسىنداعى كاسىپورىندا التى ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - پاۆلودار وبلىسىنىڭ اقتوعاي اۋدانىنداعى جولامان اۋىلىندا ورنالاسقان Aqtogai Milk ج ش س اۋماعىندا بولعان قايعىلى وقيعاعا بايلانىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
الدىن الا مالىمەت بويىنشا، كاسىپورىننىڭ كارىز قۇدىعىنداعى ەلەكتر سورعىسىن جوندەۋ جۇمىستارى كەزىندە التى ادام قازا تاۋىپ، تاعى ءبىر جۇمىسشى زارداپ شەككەن.
وبلىستىق جەدەل جاردەم ستانساسىنىڭ مالىمەتىنشە، شاقىرتۋ 20-شىلدە كۇنى ساعات 12:01- دە تۇسكەن. وقيعا ورنىنا جەتكەن مەديسينا قىزمەتكەرلەرى 1963, 1975, 1983, 1998, 2006 جانە 2009 -جىلى تۋعان التى ەر ادامنىڭ وقيعا ورنىندا كوز جۇمعانىن انىقتادى.
ال 1988 -جىلى تۋعان تاعى ءبىر ەر ادام اقتوعاي اۋداندىق اۋرۋحاناسىنا جەتكىزىلگەن.
دارىگەرلەردىڭ مالىمەتىنشە، اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەن ناۋقاسقا ورتاشا اۋىرلىق دارەجەسىندەگى كومىرقىشقىل گازىمەن ۋلانۋ دياگنوزى قويىلعان. قازىر وعان قاجەتتى مەديسينالىق كومەك كورسەتىلىپ جاتىر. ونىڭ جاعدايى تۇراقتى، وبلىس ورتالىعىنا تاسىمالداۋدى قاجەت ەتپەيدى.
پاۆلودار وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى اتالعان دەرەك بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالعانىن حابارلادى.
- اتالعان فاكتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 201-بابىنا سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتۋگە جاتپايدى، - دەپ مالىمدەدى پوليتسيا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن جەزقازعاندا قۇدىقتاعى گازدان جۇمىسشى قازا تاپقانىن حابارلاعانبىز.