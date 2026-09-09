پاۆلودار وبلىسىندا 27 ادام قوس ازاماتتىق ءۇشىن جاۋاپقا تارتىلدى
استانا. قازاقپارات - پاۆلودار وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ كوشى-قون قىزمەتى قوس ازاماتتىقتىڭ 27 فاكتىسىن انىقتادى.
جىل باسىنان بەرى پاۆلودار وبلىسىندا 398 ازاماتتىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىنان شىققانى تىركەلدى. كوشى-قون زاڭناماسىن ءارتۇرلى بۇزعانى ءۇشىن 40 ازامات اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. ولاردىڭ جەتەۋى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىنان شىعارىلدى، - دەدى پاۆلودار وبلىسى پ د كوشى-قون قىزمەتى باسقارماسىنىڭ باستىعى الەكساندر كۋزمەنكو.
ماسەلەن، 26 جاستاعى ايەل 2015 -جىلدان بەرى كورشى ەلدىڭ ازاماتى بولا تۇرا، بۇل تۋرالى پوليتسيا ورگاندارىنا حابارلاماعان. ال 29 جاستاعى تاعى ءبىر ايەل كورشى ەلدىڭ ازاماتتىعىن العانىنا قاراماستان، مەملەكەتتىك شەكارانى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پاسپورتىمەن كەسىپ وتكەن.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعى تۋرالى زاڭنامانى بۇزعانى ءۇشىن اتالعان ازاماتشالار اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. بۇل باپ بويىنشا 100 ا ە ك مولشەرىندە ايىپپۇل سالۋ نەمەسە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىنان شىعارىپ جىبەرۋ تۇرىندەگى جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەن. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىنان شىققان ادامداردىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسى ازاماتىنىڭ قۇجاتتارىن پايدالانعانى ءۇشىن 200 ا ە ك مولشەرىندە ايىپپۇل قاراستىرىلعان، - دەپ ءتۇسىندىردى وبلىستىق كوشى-قون قىزمەتىنىڭ باسشىسى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس، ەلدە قوس ازاماتتىققا جول بەرىلمەيدى. ياعني قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتى ءبىر مەزگىلدە باسقا مەملەكەتتىڭ ازاماتى بولا المايدى. ەگەر قازاقستان ازاماتى وزگە مەملەكەتتىڭ ازاماتتىعىن قابىلداسا، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعى زاڭنامادا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن توقتاتىلادى.
24.kz