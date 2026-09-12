پاۆلودار وبلىسىندا 1,2 ميلليارد دوللارلىق جەل ەلەكتر ستانسياسى سالىنادى
استانا. KAZINFORM- ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى مەن قىتايدىڭ State Power Investment Corporation (SPIC) ەنەرگەتيكالىق كورپوراتسياسىنىڭ باسشىلىعى پاۆلودار وبلىسىندا قۋاتى 1 گۆت جەل ەلەكتر ستانسياسىن سالۋ جوباسىنىڭ ىسكە اسىرىلۋ بارىسىن تالقىلادى.
جوباعا تارتىلاتىن تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيتسيا كولەمى 1,2 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇرايدى، ال جەل ەلەكتر ستانسياسىن 2029 -جىلى پايدالانۋعا بەرۋ جوسپارلانعان.
ق ر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، جۇمىس كەزدەسۋى بارىسىندا تاراپتار جوبانىڭ قازىرگى مارتەبەسىن جانە ونى ىسكە اسىرۋدىڭ الداعى قادامدارىن قاراستىردى.
جوبا SPIC پەن «Pavlodar Green Energy» ج ش س بىرلەسىپ، ەكىباستۇز قالاسى اۋدانىندا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
جوبا اياسىندا قۋاتى 300 مۆت جانە سىيىمدىلىعى 600 مۆت·ساع ەنەرگيا جيناقتاۋ جۇيەسى بار جەل ەلەكتر ستانسياسىن سالۋ كوزدەلگەن.
جوبانى ىسكە اسىرۋ جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرىنەن وندىرىلەتىن ەلەكتر ەنەرگياسىنىڭ كولەمىن ارتتىرۋعا جانە ءوڭىردىڭ ەنەرگەتيكالىق جۇيەسىنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
كەزدەسۋ بارىسىندا ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ پەرسپەكتيۆالىق باعىتتارى جانە جاڭا بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋ مۇمكىندىكتەرى دە تالقىلاندى.
كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار قازاقستاننىڭ ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى ينۆەستيتسيالىق باستامالاردى ىسكە اسىرۋ بويىنشا ودان ءارى ىنتىماقتاستىققا مۇددەلى ەكەنىن راستادى.
وسىعان دەيىن كۋرچاتوۆتا 2032 -جىلعا دەيىن 700 م ۆ ت ەلەكتر ستانساسى سالىناتىنى تۋرالى حابارلادىق.