التىندى بۇيىم رەتىندە ساتۋدان بالقىتىپ وتكىزۋ تيىمدىرەك
استانا. قازاقپارات - التىن بۇيىمدى ساتقاننان گورى وتكىزگەن ءتيىمدى. قازىر اسىرەسە التىن باۋلى ساعاتتى بالقىتۋ ورىندارىنا وتكىزەتىندەر كوبەيدى. ويتكەنى زەرگەرلىك بۇيىمنان التىن قۇيمانىڭ قۇنى جوعارى. ال بىلەكتەگى التىن ساعاتتى سول كۇيىندە ساتساڭىز، اسا پايدا كورە المايسىز.
دۇنيەدە دۇربەلەڭ تۋسا، التىننىڭ دا قادىرى ارتادى. باياعىدان سولاي. اسىل مەتالدىڭ ساۋداسى، ءسويتىپ، قايتا قىزدى. ارتى جاقسىلىق بولعاي. ەندى بۇدان ارىدە قالاي بولادى؟ التىن باعاسى قالاي قۇبىلۋى مۇمكىن؟
كەزىندە تەك گولليۆۋد جۇلدىزدارى تاعاتىن شۆەيتساريالىق Omega Constellation سەكىلدى ساعاتتار قىمبات ەدى. ءبىراق قازىر ونىڭ يگىلىگىن بۇيىم رەتىندە ەمەس، شيكىزات تۇرىندە كوبىرەك كورۋگە بولادى. ويتكەنى اشەكەيدەن التىن قۇيما قىمباتقا ساتىلادى. سوندىقتان ساعاتتى بالقىتۋعا وتكىزەتىندەر كوبەيگەن. سونىڭ ءبىرى نيۋ-يورك تۇرعىنى ميتچەلل تاليسمان. ەسەپكە جۇيرىك ينجەنەر اتا-اناسىنان مۇراعا قالعان ساعاتتى التىن سىنىعى رەتىندە وتكىزىپ، ەداۋىر پايدا كورگەن.
ميتچەلل تاليسمان، نيۋ-يورك تۇرعىنى:
- زەرگەرلىك بۇيىمداردى ساتۋدىڭ ماشاقاتى كوپ. مۇنىڭ ءتۇپنۇسقا ەكەنىن دالەلدەۋ كەرەك. سۋرەتكە ءتۇسىرىپ، جارناما بەرۋ كەرەك. بۇدان سوڭ قالاعان باعاڭا ساتا الاسىڭ با؟ ويتكەنى ۋاقىت وتە بۇيىم توزادى عوي. ال بالقىتىپ، قۇيما رەتىندە وتكىزۋ الدەقايدا وڭاي.
الايدا بۇل جاعداي بارىنە بىردەي اسەر ەتكەن جوق. ماسەلەن، Rolex پەن Patek Philippe- ءنىڭ ونىمدەرى باياعىداي وتە قىمبات باعالانادى. تيىسىنشە ولارعا سۇرانىس تا جوعارى. سوندىقتان باعاسى دا شارىقتاپ تۇر.
وليۆەر ميۋللەر، كونسالتينگتىك كومپانيانىڭ نەگىزىن قالاۋشى:
- تاياۋ شىعىستاعى شيەلەنىس شۆەيساريالىق ساعات ەكسپورتىنا قاتتى اسەر ەتتى. بۇل ايماق ءبىزدىڭ نارىقتىڭ نەگىزگى تۇتىنۋشىسى سانالادى. اسىرەسە بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىندە ساۋدا باياۋلادى. ءبىزدىڭ سالا ءۇشىن ەڭ ۇلكەن ءقاۋىپ - ەكونوميكالىق جانە ساياسي تۇراقسىزدىق. بۇل ماسەلە ساۋدامىزدى تۇرالاتىپ تاستاۋى مۇمكىن.
ساراپشىلار اشەكەي جيناۋ بۇل ينۆەستيتسيا ەمەس، دەيدى. ويتكەنى بۇگىنگى قىمبات باعا ەرتەڭ تومەندەۋى مۇمكىن. ال بۇكىل الەمدىك التىن كەڭەستىڭ دەرەگىنە سۇيەنسەك، بيىل العاشقى 3 ايدا ونى قايتا وڭدەۋ كولەمى 5 پايىزعا ارتىپ، 370 تونناعا جەتكەن. قارجىگەرلەر بولسا جىل اياعىنا دەيىن التىن قۇيمانىڭ ءبىر ۋنسياسى تاعى قىمباتتاۋى مۇمكىن دەپ وتىر. سوندىقتان زەرگەرلىك بۇيىمدى بالقىتۋعا وتكىزۋ بيىل ارتپاسا، كەمىمەيدى، دەيدى ماماندار.
24.kz