«التىنەمەل» ۇلتتىق پاركىندە قۇلان سانى 3500 دەن استى
استانا. قازاقپارات - جەتىسۋ وبلىسىنداعى «التىنەمەل» ۇلتتىق پاركىندە قۇلان كوبەيىپ كەلەدى. بيىلعى ساناق كەزىندە ولاردىڭ سانى 3,5 مىڭنان اسقانى انىقتالدى. بۇل ەلدەگى كەرقۇلانداردىڭ ەڭ ءىرى پوپۋلياتسياسى دەپ ەسەپتەلەدى.
پارك قىزمەتكەرلەرى بىرنەشە جىلدان بەرى جابايى جانۋارلاردى وزگە قورىقتارعا جىبەرىپ، جەرسىندىرۋگە اتسالىسىپ كەلەدى. «التىنەمەل» ۇلتتىق تابيعي پاركىنە قۇلاندار العاش رەت 1982 -جىلى «بارساكەلمەس» قورىعىنان جەتكىزىلگەن. سول كەزدە ولاردىڭ سانى نەبارى 32 باس بولاتىن. جىلدار بويى جۇرگىزىلگەن قورعاۋ جۇمىستارىنىڭ ناتيجەسىندە اتالعان جانۋارلاردىڭ سانى 100 ەسە ارتتى.
تابيعاتقا قايتا ورالعان قۇلاندار بۇگىندە دالانىڭ ءسانىن كەلتىرىپ، پاركتىڭ ماقتانىشىنا اينالدى. قۇلانداردىڭ كوپتىگى سونشا قازىر ءاربىر تۋريست ونى ءدۇربىسىز- اق تاماشالاي الادى. ءتىپتى ولار ىلە وزەنىنىڭ بويىنداعى جازىقتان اشا تۇياقتىلاردى ىعىستىرا باستاعان. وسى سەبەپتى جازىق دالانىڭ جانۋارىن وزگە ايماقتارعا جەرسىندىرۋ جانە كوبەيتۋ شارالارى جۇرگىزىلىپ كەلەدى.
مارعۇلان مۇسابەكوۆ، «التىنەمەل» م ۇ ت پ ءبولىم باسشىسى:
- قىركۇيەك ايىندا 20 باس قۇلان «التىن دالا» رەزەرۆاتىنا، 17 قۇلان «ىلە بالقاش» رەزەرۆاتىنا جەرسىندىرۋگە جىبەرىلدى. وسى 2006 -جىلدان بەرى قۇلاندى رەينترودۋكسيالاۋ جۇمىستارى ناتيجەسىندە «التىنەمەل» ۇلتتىق پاركىنەن 305 باس قۇلان جىبەرىلدى. بۇرىنعى مەكەندەۋ ورتالىعىنا جىبەرىلدى.
سونىمەن قاتار سالاداعىلار عىلىمي ينستيتۋت وكىلدەرىمەن بىرلەسىپ زەرتتەۋ جۇرگىزبەك. سول ارقىلى پارك اۋماعىنا قانشا باس قۇلان وسىرۋگە بولاتىنىن انىقتايدى. بۇدان بولەك جايىلىم اۋقىمىن ۇلعايتۋ دا كوزدەلىپ وتىر.
قۋات بايتۇربايەۆ، «التىنەمەل» م ۇ ت پ ديرەكتورى:
- اقتاۋ، قاتۋتاۋدان قۇدىق قازىپ، اۋىستىرساق پا دەگەن ويىمىز بار. سول جاقتا قۇدىقتاردى اشساق، ولار سول جاققا قاراي اۋىسادى. قۇلاننىڭ باسى كوبەيگەن سايىن ول جەردە ءشوپتىڭ قۇنارى ازايىپ كەتىپ جاتىر.
1996 -جىلى اشىلعان پاركتە جابايى جانۋارلاردىڭ جۇزدەگەن ءتۇرى مەكەندەيدى. كەيىنگى كەزدە بەينەتاسپاعا قاسقىر، تۇلكىمەن قاتار ايۋ، بارىس تا ءجيى تۇسەتىن بولعان. اڭ-قۇستاردى قورعاۋ ارقىلى قورىقشىلار تۇتاس تابيعاتتىڭ تەپە-تەڭدىگىن ساقتاۋعا ۇلەس قوسىپ كەلەدى.
