التىن وردا كوشپەندىلەرى ورىستارعا تازالىقتى قالاي ۇيرەتتى؟
استانا. قازاقپارات - تاريحي جادتاعى كوشپەندىلەردىڭ بەينەسى اسكەري جورىقتار مەن قاتال بيلىكپەن تىعىز بايلانىستى. سىرتقى كەلبەتىنىڭ ارتىندا جەكە كۇتىمگە قاتىستى نورمالاردى قوسا العاندا، وزىندىك نورمالارمەن باسقارىلاتىن قاراپايىم ءومىر جاتتى.
قىزىعى، كوشپەلى گيگيەنا ادەتتەرى كوبىنەسە ەۋروپالىق جانە ەجەلگى ورىس ادەت-عۇرىپتارىنا قاراعاندا ۇتىمدى بولىپ كورىندى. دالا ءومىرىنىڭ كەيبىر بولشەكتەرى ورىس كۇندەلىكتى ومىرىنە ەنگىزىلىپ، تازالىق تۋرالى قالىپتاسقان تۇسىنىكتەردى وزگەرتتى.
كوشپەندىلەر ءۇشىن گيگيەنالىق نورمالاردى ساقتاۋ تەك راسىمدەر عانا ەمەس، ءومىر ءسۇرۋدىڭ قۇرالى بولدى. ەسكە ءتۇسىرىڭىز: شەكسىز دالالار، ۇزىن جورىقتار، تار كيىز ۇيلەر جانە تاپشى سۋ قورى. مۇنداي جاعدايدا كەز كەلگەن ەپيدەميا نەمەسە لاستانعان سۋ كوزى تۇتاس تايپانى جويىپ جىبەرۋى مۇمكىن ەدى.
سوندىقتان تازالىق ەرەجەلەرى جاي عانا ساقتالعان جوق، ولار زاڭعا اينالدى. بۇل ستاندارتتار شىڭعىس حاننىڭ تىيىم سالۋلار مەن جازالاردى انىق كورسەتكەن ەرەجەلەر جيناعى ياساعا ەنگىزىلدى. كوشپەندىلەر تازالىقتىڭ ەكى دەڭگەيىن اجىراتتى: راسىمدىك جانە فيزيكالىق. ولاردىڭ ادەت-عۇرىپتارى تاڭقالارلىقتاي قاتال بولدى.
سۋ تاسقىنى كەزىندە كيىم جۋۋعا نەمەسە وزەندەردە شومىلۋعا تىيىم سالىندى - بۇل سۋدى ارامداۋ بولىپ سانالدى. دارەت الۋ ءۇشىن تەك ىدىستاردا اكەلىنگەن سۋ عانا پايدالانىلدى. دالا تىرشىلىگىنىڭ قاسيەتتى نەگىزى - وتتى ارامداۋعا تىيىم سالىندى: وشاققا تۇكىرۋگە جانە قوقىس تاستاۋعا تىيىم سالىندى. بۇل ەرەجەلەردى بۇزۋ قاتاڭ جازالاندى، كەيدە ولىممەن اياقتالدى. التىن ورداعا كەلگەن ەۋروپالىق ساياحاتشىلار بۇل تارتىپكە ءجيى تاڭعالاتىن.
ولار بۇل مەملەكەتتىڭ جەرگىلىكتى تۇرعىندارى تاماقتانار الدىندا ءارقاشان قولدارىن جۋاتىنىن جانە ورتاق تاعامعا الاقاندارىن تيگىزبەيتىنىن اتاپ ءوتتى. سول داۋىردەگى ەۋروپالىق ادەت- عۇرىپتاردىڭ اياسىندا بۇل ۇقىپتىلىقتىڭ ۇلگىسى سياقتى كورىندى.
كوشپەندىلەردىڭ «بۋ كيىز ءۇيى» بولعان. كيىز ءۇيدىڭ ورتاسىندا وت جاعىلعان. ۇلكەن، تەگىس تاستار - ادەتتە وزەن تاستارى نەمەسە جارىلماعان تاستار - ونىڭ ۇستىنە قىزدىرىلعان. ولار جوعارى تەمپەراتۋراعا دەيىن قىزدىرىلعان (ازداپ جارقىراي باستاعانشا). تاستار دايىن بولعان كەزدە، ولاردى ىدىسقا (اعاش ىدىسقا نەمەسە بىلعارىمەن قاپتالعان جەردەگى شۇڭقىرعا) اۋىستىرعان.
سودان كەيىن ىستىق تاستارعا سۋ قۇيىلعان. بۇل بىردەن قويۋ، ىستىق بۋ پايدا بولعان. كەيدە سۋدىڭ ورنىنا قىمىز قولدانىلعان، بۇل بۋعا ەرەكشە حوش ءيىس بەرگەن جانە اڭىز بويىنشا ونىڭ ەمدىك اسەرىن كۇشەيتكەن. ادامدار بۋ كوزىنىڭ جانىندا وتىرىپ، جىلۋدى ساقتاۋ ءۇشىن كيىز نەمەسە قالىڭ ماتامەن جاۋىپ تۇرعان. ىستىق، ىلعالدى اۋا تەرىنىڭ تەسىكتەرىن اشىپ، لاستانۋدى جۇمسارتىپ، تەرلەۋدى كۇشەيتكەن.
كوشپەندىلەر بۋلانعاننان كەيىن جىلى سۋمەن جۋىنىپ، دەنەلەرىن قولدارىمەن، كيىز بولىكتەرىمەن نەمەسە ماتامەن قاتتى ۋقالاعان. كەيدە ولار جەل مەن سۋىقتان قورعانۋ ءۇشىن تەرىلەرىنە قىمىز نەمەسە جانۋار مايلارىن جاعىپ وتىرعان. اقسۇيەكتەر مەن اسكەري كوسەمدەر ءۇشىن پورتاتيۆتى مونشالار - شاتىرلار - ۆاگوندارمەن تاسىمالداناتىن.
قاراپايىم جاۋىنگەرلەر مەن مالشىلار قۇرعاق جۋۋمەن جانە كيىز نەمەسە بىلعارى بولىكتەرىمەن سۇرتۋمەن عانا شەكتەلەتىن. بۇل ءادىس سۋدىڭ قاتتى تاپشىلىعى كەزىندە تازالىقتى ساقتاۋعا كومەكتەستى. كوشپەندىلەر اراسىندا قاۋىمدىق دارەت الۋ جانە كەيىنگى توي سەنىمدى نىعايتاتىن ءراسىم رەتىندە قىزمەت ەتتى. وسىلايشا، مونشا جۋىناتىن ورىن ەمەس، كەلىسسوزدەر مەن جاقسى نيەتتەردى كورسەتۋ ورنىنا اينالدى.
التىن وردا رەسەيگە كۇندەلىكتى جەكە كۇتىمدى وزگەرتكەن يدەيالاردى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ناقتى زاتتاردى دا اكەلدى. موڭعول شاپقىنشىلىعىنا دەيىن ورىستار كوبىنەسە سىلتى مەن ءشوپ تۇنبالارىمەن جۋىناتىن. جوعارى ساپاسىمەن ەرەكشەلەنەتىن قاتتى سابىندار مەن حوش ءيىستى زاتتار شىعىستان يمپورتتالا باستادى. بۇل تاۋارلار گيگيەنانى جەڭىلدەتىپ، جاعىمدى ەتەتىندىكتەن تەز تانىمال بولدى. موڭعولدار اراسىندا كەڭ تارالعان تەرىنى قورعاۋ تاجىريبەسى دە قىزىقتى بولىپ شىقتى. ولار دەنەلەرىن قىمىزبەن نەمەسە مايمەن مايلادى. وسىلايشا، دالا ءبىلىمى باسقا ورتادا جاڭا ءومىر تاپتى.
«وردا ءتىس شەتكاسى» ەرەكشە تانىمال بولدى. كوپشىلىككە تانىمال اڭگىمەلەردە كەيدە ونى اراب ميسۆاكىنا ۇقساس شاينالعان بۇتاق رەتىندە سيپاتتايدى. ءبىراق ارحەولوگيا باسقاشا، دالىرەك سۋرەت سالادى: التىن وردادا (XIII- XIV عاسىرلار) تىستەردى تازالاۋ ءۇشىن قىلشىقتارى سالىنعان سۇيەك شەتكالارى قولدانىلعان. ونىڭ سۇيەكتەن جاسالعان سوپاقشا سابى (ادەتتە فيبۋلا) بولعان. ۇشىندا تەسىكتەرى بار جۇمىر باسى بولعان، وعان جانۋارلاردىڭ جۇنىنەن جاسالعان قىلشىقتار شوعىرى سالىنعان. بۇيىمنىڭ جالپى ۇزىندىعى شامامەن 21 س م- گە جەتكەن. كەيدە سابىنىڭ ىلمەك ءتارىزدى ءيىلۋى بولعان: ونى تەك تىستەردى تازالاۋ ءۇشىن عانا ەمەس، سونىمەن قاتار قۇلاق بالاۋىزىن كەتىرۋ نەمەسە تىرناقتاردى تازالاۋ ءۇشىن دە پايدالانۋعا بولاتىن.
التىن وردانىڭ ورىس گيگيەنالىق داستۇرلەرىنە اسەرى ريەۆوليۋتسيالىق بولعان جوق، ءبىراق ول تەرەڭ جانە جۇيەلى بولدى. ول جەرگىلىكتى ادەت- عۇرىپتاردى جويعان جوق، كەرىسىنشە، ولاردى جاڭا تاسىلدەرمەن تولىقتىردى جانە تازالىق تۋرالى تۇسىنىكتى وزگەرتتى. وردادا ۇزاق ۋاقىت تۇرعان نەمەسە ونىڭ ەلشىلەرىمەن كەزدەسكەن ورىس اقسۇيەكتەرى ءبىر ماڭىزدى بولشەكتى اتاپ ءوتتى: ۇقىپتى سىرتقى كەلبەت جوعارى تاپ مارتەبەسى مەن ءبىلىم دەڭگەيىنىڭ بەلگىسى بولدى.
بۇل ولاردى سىرتقى كەلبەتىنە جانە كۇندەلىكتى ادەتتەرىنە مۇقيات نازار اۋدارۋعا ءماجبۇر ەتتى. بىرتىندەپ تازالىق تازا گيگيەنالىق قاجەتتىلىكتەن اسىپ، مادەني تالعامپازدىق پەن ىشكى ۇيىمداسۋدىڭ بەلگىسىنە اينالدى. رەسەي كوشپەندىلەردەن قابىلداعاننىڭ ءمانى ناقتى ادىستەر نەمەسە رەتسەپتتەر سالاسىندا ەمەس ەدى. نەگىزگى ماسەلە باسقا نارسەدە بولدى: تازالىق تەك رەسمي ءراسىم ەمەس، ءومىردىڭ نەگىزگى نەگىزى ەكەنىن ءتۇسىنۋ.
ەكى الەم اراسىنداعى مادەني ايىرماشىلىقتارعا قاراماستان، كۇندەلىكتى تاجىريبە الماسۋ وتە تۇراقتى جانە ۇزدىكسىز بولىپ شىقتى. ال قالىپتاسقان تاريحي تۇسىنىكتەرگە قايشى، ەۋروپالىق كورشىلەرىنەن ايىرماشىلىعى، دالا جاۋلاپ الۋشىلارى ونەگەلىك رول وينادى.
كەرىمسال جۇباتقانوۆ، تاريح عىلىمدارىنىڭ كانديداتى، س. سەيفۋللين اتىنداعى قازاق اگروتەحنيكالىق زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ دوتسەنتى
