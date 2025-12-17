التىن، مىس، بولات ءوندىرىسى ارتتى - ونەركاسىپ مينيسترلىگى
استانا. KAZINFORM - بيىل 11 ايدا وڭدەۋ ونەركاسىبىنىڭ نەگىزگى سالالارىندا ءوسىم 5,9 پايىزدى قۇرادى. بۇل تۋرالى بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ۆيتسە-ءمينيسترى ولجاس ساپاربەكوۆ ايتتى.
- 11 ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا وڭدەۋ ونەركاسىبىنىڭ نەگىزگى سالالارىندا وڭ ديناميكا بايقالىپ، ءوسىم 5,9 پايىزدى قۇرادى. ءوندىرىس كورسەتكىشتەرى مەتاللۋرگيا، ماشينا جاساۋ، حيميا ونەركاسىبى، قۇرىلىس ماتەريالدارى ءوندىرىسى، جەڭىل ونەركاسىپ جانە باسقا دا وڭدەۋ ونەركاسىبى سالالارىندا ءوستى. مەتاللۋرگيا ونەركاسىبىندەگى ءوندىرىس كولەمى التىن، مىس، بولات جانە شويىن ءوندىرىسىنىڭ ۇلعايۋىنا بايلانىستى 1,1 پايىزعا ارتتى. وڭ ديناميكا كوبىنەسە وتاندىق وندىرىستىك قۋاتتاردىڭ جۇكتەمەسىن ارتتىرۋ، وڭدەۋ كاسىپورىندارىن شيكىزاتپەن قامتاماسىز ەتۋدى جاقسارتۋ بويىنشا قابىلدانعان شارالاردىڭ ناتيجەسى سانالادى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
ونىڭ ايتۋىنشا، ماشينا جاساۋ سالاسىنداعى ءوندىرىس كولەمى كولىك قۇرالدارى، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە تەمىرجول تەحنيكاسى، سونداي-اق جابدىقتار مەن تۇرمىستىق تەحنيكا ءوندىرىسىنىڭ ارتۋى ەسەبىنەن 11,6 پايىزعا ۇلعايدى.
- كورسەتكىشتەردىڭ ءوسىمى ىشكى سۇرانىستىڭ ارتۋىنا، ينۆەستيسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا جانە قولدانىستاعى مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىنا بايلانىستى. ايتا كەتۋ كەرەك، بيىل قوستاناي قالاسىندا KIA جەڭىل اۆتوموبيلدەرىن شىعاراتىن زاۋىت پەن الماتى قالاسىندا مۋلتيبرەندتىك زاۋىت، استانا قالاسىندا جولاۋشىلار ۆاگوندارىن شىعاراتىن زاۋىت، سونداي-اق اتىراۋ قالاسىندا جۇك ۆاگوندارىن شىعاراتىن زاۋىت پايدالانۋعا بەرىلدى، - دەدى ول.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ دەرەگىنشە، حيميا ونەركاسىبىندە فوسفور جانە ازوت تىڭايتقىشتارى، امموفوس، پوليپروپيلەن، لاك-بوياۋ ماتەريالدارى مەن كۇكىرت قىشقىلى ءوندىرىسىنىڭ وسۋىنە بايلانىستى ءوندىرىس كولەمى 8,1 پايىزعا ءوستى.
- قۇرىلىس ماتەريالدارىنىڭ ءوندىرىسى تاۋارلىق بەتون، قۇرىلىس ەرىتىندىلەرى، اك، وتقا ءتوزىمدى بۇيىمدار، سەمەنت جانە بەتون كونسترۋكسيالارىنىڭ كولەمىنىڭ وسۋىنە بايلانىستى 7,1 پايىزعا ءوستى. جەڭىل ونەركاسىپتە توقىما بۇيىمدارىن ءوندىرۋ كولەمىن 12,9 پايىزعا جانە كيىمدى 0,7 پايىزعا ۇلعايتۋ ەسەبىنەن ءوندىرىس كولەمى 7,4 پايىزعا ارتتى.
ايتا كەتەيىك، ۇكىمەت ەلدىڭ 11 ايداعى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ قورىتىندىلارىن قاراپ جاتىر.