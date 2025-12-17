ق ز
    12:22, 17 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    اقوردادا ەنەرگەتيكا سالاسىن دامىتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقان ءبىر توپ ازامات ماراپاتتالدى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزدىڭ ەنەرگەتيكا سالاسىن دامىتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقانى ءۇشىن ءبىر توپ ازاماتتى مەملەكەتتىك ناگرادامەن ماراپاتتادى.

    Ақордада энергетика саласын дамытуға елеулі үлес қосқан бір топ азамат марапатталды
    Фото: Ақорда

    «وتان» وردەنىمەن

    ابىتايەۆ ەسبەرگەن ءابىتاي ۇلى - ەڭبەك ارداگەرى، الماتى قالاسى؛

    «پاراسات» وردەنىمەن

    اتاقۇلوۆ ەرماحانبەت تيللابەك ۇلى - «KEGOC» ا ق باسقارۋشى ديرەكتورى، استانا قالاسى

    سۇلەيمەنوۆ سەرىك ءجۇسىپ ۇلى - «ەلەكتر ەنەرگياسى مەن قۋاتى رىنوگىنىڭ قازاقستاندىق وپەراتورى» ا ق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ كەڭەسشىسى، قىزىلوردا وبلىسى؛

    «قۇرمەت» وردەنىمەن

    اسرەپوۆ ميرجان عۇمار ۇلى - ەڭبەك ارداگەرى، استانا قالاسى

    بۋزاۆ ءابجالى ماۋلەن ۇلى - «جىلۋ» م ق ك شەبەرى، تۇركىستان وبلىسى

    قوجين مۇرات قابيدەن ۇلى - ەڭبەك ارداگەرى، اقمولا وبلىسى

    نۇرمۇحانبەتوۆ ەرجان ءابيتاي ۇلى - «تالدىقورعان اكتسيونەرلىك ەلەكتر جۇيەلەرىن تاسىمالداۋ كومپانياسى» ا ق اعا ديسپەتچەرى، جەتىسۋ وبلىسى

    راۋ ۆلاديمير الەكساندروۆيچ - ەڭبەك ارداگەرى، پاۆلودار وبلىسى

    حۆان الەكساندر فەدوروۆيچ - ەڭبەك ارداگەرى، ماڭعىستاۋ وبلىسى؛

    Ⅲ دارەجەلى «ەڭبەك داڭقى» وردەنىمەن

    ۆاشكەل يۆان ۆاتسلاۆوۆيچ - «كەگوس» ا ق «اقمولا جۇيەرالىق ەلەكتر جەلىلەرى» فيليالى پەتروپاۆل ا ە ج «مۇسىرەپوۆ» 220 ك ۆ- كس ەلەكتر سلەسارى، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى

    ەسجانوۆ اماندىق ورازعالي ۇلى - «م ا ە ك» ج ش س 1-جەو سلەسارى- جوندەۋشىسى، ماڭعىستاۋ وبلىسى

    جامالاقوۆ قاناتبەك ەردىلدا ۇلى - «جامبىل ەلەكتر جەلىلەرى» ج ش س مويىنقۇم ا ە ج شەبەرى، جامبىل وبلىسى

    كولەسنيكوۆ سەرگەي ۆيكتوروۆيچ - «تەكەلى ەنەرگوكەشەنى» ج ش س ەلەكتر سلەسارى، جەتىسۋ وبلىسى

    سەيسەكەنوۆ قايىرعالي جۇما ۇلى - «باتىس قازاقستان وڭىرلىك ەلەكترجەلىلىك كومپانياسى» ج ش س جۇرگىزۋشىسى، باتىس قازاقستان وبلىسى

    ىسقاق ايتجان باحىتجان ۇلى - «ەنەرگوسيستەما» ج ش س كابەلشىسى- كولىك جۇرگىزۋشىسى، اقتوبە وبلىسى؛

    «ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالىمەن

    ازانعۇلوۆ قۋانىش ورىنباي ۇلى - «وسكەمەن ج ە و» ج ش س سلەسارى، شىعىس قازاقستان وبلىسى

    اقبايەۆ جانداربەك سادىر ۇلى - «س ك ز- U» ج ش س ەلەكتر مونتەرى، قىزىلوردا وبلىسى

    بەكماعانبەتوۆ فازىلبەك قايلى ۇلى - «KEGOC» ا ق 220 ك ۆ ك س ەلەكتر سلەسارى، قوستاناي وبلىسى

    بەرنگاردت ولگا ۆلاديميروۆنا - «قاراعاندى جارىق» ج ش س بۇقار جىراۋ ا ە ج كىشى ستانتسياسىنىڭ شەبەرى

    ۆولكوۆ دميتري گەنناديەۆيچ - «پەتروپاۆل جىلۋ جۇيەلەرى» ج ش س №1 جەلىلىك اۋدانىنىڭ ەلەكترمەن جانە گازبەن دانەكەرلەۋشىسى، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى

    گيبادۋلين راۆيل سيباگاتۋللوۆيچ - «استانا- ەنەرگيا» ا ق قازاندىقتارىنىڭ ماشينيسى، استانا قالاسى

    ەلەمانوۆا ءاليا اليك قىزى - «الماتى ەنەرگەتيكا جانە بايلانىس ۋنيۆەرسيتەتى» ك ە ا ق پروفەسسورى، الماتى قالاسى

    كالينينا تاتيانا ۆاسيليەۆنا - «Kazakhmys Energy» ج ش س «توپار باس تاراتۋ ەنەرگوستانتسياسى» ج ش س بۋ تۋربينالارىنىڭ ماشينيسى، قاراعاندى وبلىسى

    كەنجەيەۆ ءابدۋالي بۇرحان ۇلى - «شاردارا سەس» ا ق گيدروتەحنيكالىق جابدىقتارىن قاراۋشىسى، تۇركىستان وبلىسى

    قاپەز ەرقانات جانداربەك ۇلى - «ەۋرازيا ەنەرگەتيكالىق كورپوراتسياسى» ا ق تەپلوۆوز ماشينيسى، پاۆلودار وبلىسى

    قاراتايەۆ بولاتبەك جانىبەك ۇلى - « قىزىلورداجىلۋەلەكترورتالىعى» م ك ك وپەراتورى

    مەلەنتيەۆ اندرەي يۆانوۆيچ - «شىعىس جىلۋ» ا ق ءۇلبى ا ە ج ەلەكترمەن جانە گازبەن دانەكەرلەۋشىسى، شىعىس قازاقستان وبلىسى

    تەمنيكوۆا ەۆگەنيا گەنناديەۆنا - «تالعار جىلۋ» م ك ك باس ينجەنەرى، الماتى وبلىسى.

    مەملەكەت باسشىسى ەنەرگەتيكا سالاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرىمەن سۋرەتكە ءتۇستى.

    ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى ەنەرگەتيكا سالاسى قىزمەتكەرلەرىن كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
