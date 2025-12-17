اقوردادا ەنەرگەتيكا سالاسىن دامىتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقان ءبىر توپ ازامات ماراپاتتالدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزدىڭ ەنەرگەتيكا سالاسىن دامىتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقانى ءۇشىن ءبىر توپ ازاماتتى مەملەكەتتىك ناگرادامەن ماراپاتتادى.
«وتان» وردەنىمەن
ابىتايەۆ ەسبەرگەن ءابىتاي ۇلى - ەڭبەك ارداگەرى، الماتى قالاسى؛
«پاراسات» وردەنىمەن
اتاقۇلوۆ ەرماحانبەت تيللابەك ۇلى - «KEGOC» ا ق باسقارۋشى ديرەكتورى، استانا قالاسى
سۇلەيمەنوۆ سەرىك ءجۇسىپ ۇلى - «ەلەكتر ەنەرگياسى مەن قۋاتى رىنوگىنىڭ قازاقستاندىق وپەراتورى» ا ق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ كەڭەسشىسى، قىزىلوردا وبلىسى؛
«قۇرمەت» وردەنىمەن
اسرەپوۆ ميرجان عۇمار ۇلى - ەڭبەك ارداگەرى، استانا قالاسى
بۋزاۆ ءابجالى ماۋلەن ۇلى - «جىلۋ» م ق ك شەبەرى، تۇركىستان وبلىسى
قوجين مۇرات قابيدەن ۇلى - ەڭبەك ارداگەرى، اقمولا وبلىسى
نۇرمۇحانبەتوۆ ەرجان ءابيتاي ۇلى - «تالدىقورعان اكتسيونەرلىك ەلەكتر جۇيەلەرىن تاسىمالداۋ كومپانياسى» ا ق اعا ديسپەتچەرى، جەتىسۋ وبلىسى
راۋ ۆلاديمير الەكساندروۆيچ - ەڭبەك ارداگەرى، پاۆلودار وبلىسى
حۆان الەكساندر فەدوروۆيچ - ەڭبەك ارداگەرى، ماڭعىستاۋ وبلىسى؛
Ⅲ دارەجەلى «ەڭبەك داڭقى» وردەنىمەن
ۆاشكەل يۆان ۆاتسلاۆوۆيچ - «كەگوس» ا ق «اقمولا جۇيەرالىق ەلەكتر جەلىلەرى» فيليالى پەتروپاۆل ا ە ج «مۇسىرەپوۆ» 220 ك ۆ- كس ەلەكتر سلەسارى، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى
ەسجانوۆ اماندىق ورازعالي ۇلى - «م ا ە ك» ج ش س 1-جەو سلەسارى- جوندەۋشىسى، ماڭعىستاۋ وبلىسى
جامالاقوۆ قاناتبەك ەردىلدا ۇلى - «جامبىل ەلەكتر جەلىلەرى» ج ش س مويىنقۇم ا ە ج شەبەرى، جامبىل وبلىسى
كولەسنيكوۆ سەرگەي ۆيكتوروۆيچ - «تەكەلى ەنەرگوكەشەنى» ج ش س ەلەكتر سلەسارى، جەتىسۋ وبلىسى
سەيسەكەنوۆ قايىرعالي جۇما ۇلى - «باتىس قازاقستان وڭىرلىك ەلەكترجەلىلىك كومپانياسى» ج ش س جۇرگىزۋشىسى، باتىس قازاقستان وبلىسى
ىسقاق ايتجان باحىتجان ۇلى - «ەنەرگوسيستەما» ج ش س كابەلشىسى- كولىك جۇرگىزۋشىسى، اقتوبە وبلىسى؛
«ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالىمەن
ازانعۇلوۆ قۋانىش ورىنباي ۇلى - «وسكەمەن ج ە و» ج ش س سلەسارى، شىعىس قازاقستان وبلىسى
اقبايەۆ جانداربەك سادىر ۇلى - «س ك ز- U» ج ش س ەلەكتر مونتەرى، قىزىلوردا وبلىسى
بەكماعانبەتوۆ فازىلبەك قايلى ۇلى - «KEGOC» ا ق 220 ك ۆ ك س ەلەكتر سلەسارى، قوستاناي وبلىسى
بەرنگاردت ولگا ۆلاديميروۆنا - «قاراعاندى جارىق» ج ش س بۇقار جىراۋ ا ە ج كىشى ستانتسياسىنىڭ شەبەرى
ۆولكوۆ دميتري گەنناديەۆيچ - «پەتروپاۆل جىلۋ جۇيەلەرى» ج ش س №1 جەلىلىك اۋدانىنىڭ ەلەكترمەن جانە گازبەن دانەكەرلەۋشىسى، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى
گيبادۋلين راۆيل سيباگاتۋللوۆيچ - «استانا- ەنەرگيا» ا ق قازاندىقتارىنىڭ ماشينيسى، استانا قالاسى
ەلەمانوۆا ءاليا اليك قىزى - «الماتى ەنەرگەتيكا جانە بايلانىس ۋنيۆەرسيتەتى» ك ە ا ق پروفەسسورى، الماتى قالاسى
كالينينا تاتيانا ۆاسيليەۆنا - «Kazakhmys Energy» ج ش س «توپار باس تاراتۋ ەنەرگوستانتسياسى» ج ش س بۋ تۋربينالارىنىڭ ماشينيسى، قاراعاندى وبلىسى
كەنجەيەۆ ءابدۋالي بۇرحان ۇلى - «شاردارا سەس» ا ق گيدروتەحنيكالىق جابدىقتارىن قاراۋشىسى، تۇركىستان وبلىسى
قاپەز ەرقانات جانداربەك ۇلى - «ەۋرازيا ەنەرگەتيكالىق كورپوراتسياسى» ا ق تەپلوۆوز ماشينيسى، پاۆلودار وبلىسى
قاراتايەۆ بولاتبەك جانىبەك ۇلى - « قىزىلورداجىلۋەلەكترورتالىعى» م ك ك وپەراتورى
مەلەنتيەۆ اندرەي يۆانوۆيچ - «شىعىس جىلۋ» ا ق ءۇلبى ا ە ج ەلەكترمەن جانە گازبەن دانەكەرلەۋشىسى، شىعىس قازاقستان وبلىسى
تەمنيكوۆا ەۆگەنيا گەنناديەۆنا - «تالعار جىلۋ» م ك ك باس ينجەنەرى، الماتى وبلىسى.
مەملەكەت باسشىسى ەنەرگەتيكا سالاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرىمەن سۋرەتكە ءتۇستى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى ەنەرگەتيكا سالاسى قىزمەتكەرلەرىن كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى.