التىن وردا تۋرالى قۇندى ەڭبەك قازاق تىلىندە جارىق كوردى
استانا. KAZINFORM - تانىمال فرانسۋز تاريحشىسى ماري فاۆەرونىڭ «التىن وردا» كىتابى قازاقشاعا اۋدارىلدى. وسى رەتتە ۆيتسە-پرەزيدەنت ەرلان قارين تاريحشىمەن كەزدەستى.
ونىڭ سوزىنشە، ىرگەلى ەڭبەكتى شىعارۋعا بەلگىلى باسپاگەر رايسا قادىر مۇرىندىق بولعان.
- الەمدىك كلاسسيكامەن قاتار، عىلىمي، تاريحي، پۋبليتسيستيكالىق بەستسەللەرلەردىڭ دە انا تىلىمىزگە كوپتەپ اۋدارىلىپ جاتقانى قۋانتادى. تانىمال فرانسۋز تاريحشىسى ماري فاۆەرونىڭ قازاق تىلىندە شىققان «التىن وردا» كىتابى دا وقىرماننىڭ ۇلكەن ولجاسىنا اينالادى دەپ سەنەمىن. ىرگەلى ەڭبەكتى شىعارۋعا بەلگىلى باسپاگەر رايسا قادىر مۇرىندىق بولعانىن اتاپ وتكەن ءجون. بۇل تۋىندىنىڭ ءتول تىلىمىزدەگى نۇسقاسىمەن وسىعان دەيىن مۇقيات تانىسىپ شىققام. ەندى، مىنە، اۆتوردىڭ وزىمەن جولىعىپ، كەڭىنەن اڭگىمەلەسىپ، تاريح جايىندا پىكىر الماسۋعا مۇمكىندىك تۋدى، - دەپ جازدى ەرلان قارين Instagram-داعى پاراقشاسىندا.
ۆيتسە-پرەزيدەنت جۋىق ارادا جارىققا شىعاتىن قازاقستان تاريحىنىڭ كوپتومدىق جاڭا اكادەميالىق ەڭبەگىندە العاش رەت التىن وردا كەزەڭىنە بولەك توم ارنالاتىنىن ايتتى.
- مەملەكەت باسشىسى ايتقانداي، ءبىز - التىن وردانىڭ تىكەلەي مۇراگەرلەرىنىڭ ءبىرىمىز. سوندىقتان بۇل تاقىرىپ بىزگە قاي جاعىنان بولسىن قىزىقتى. ونىڭ ۇستىنە، جۋىق ارادا جارىققا شىعاتىن قازاقستان تاريحىنىڭ كوپتومدىق جاڭا اكادەميالىق ەڭبەگىندە العاش رەت التىن وردا كەزەڭىنە بولەك توم ارنالدى، - دەپ تۇيىندەدى ول.