التىن وردا مۇراسى يۋنەسكو شتاب-پاتەرىندە تانىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - استانادا وتكەن التىن وردا تاريحىنا ارنالعان حالىقارالىق سيمپوزيۋمنىڭ قورىتىندىلارى يۋنەسكونىڭ پاريجدەگى شتاب-پاتەرىندە وتكەن حالىقارالىق كونفەرەنسيادا تانىستىرىلدى.
وركەنيەتتەر اراسىنداعى حالىقارالىق ديالوگ كۇنىنە وراي ۇيىمداستىرىلعان «جىبەك جولىنىڭ مۇراسى، ساياحات پەن ءداستۇر: مادەنيەتارالىق ديالوگ باعىندا» اتتى كونفەرەنسياعا يۋنەسكو باسشىلىعى، جىبەك جولى بويىنداعى مەملەكەتتەردىڭ ەلشىلەرى، تاريحشىلار مەن مادەني مۇرا سالاسىنىڭ ساراپشىلارى قاتىستى.
قازاقستاننىڭ يۋنەسكو جانىنداعى تۇراقتى وكىلى اسقار ابدراحمانوۆ ءوز سوزىندە ەلىمىزدىڭ جىبەك جولىنىڭ دامۋىنا قوسقان ۇلەسىن جانە ونىڭ ەكونوميكالىق ءارى مادەني بايلانىستاردى نىعايتۋداعى ءرولىن اتاپ ءوتتى.
ەلشى كونفەرەنتسيا قاتىسۋشىلارىن 2026-جىلعى 19-20-مامىردا استانادا وتكەن «التىن وردا - دالا وركەنيەتىنىڭ ۇلگىسى: تاريح، ارحەولوگيا، مادەنيەت، بىرەگەيلىك» اتتى حالىقارالىق سيمپوزيۋمنىڭ ناتيجەلەرىمەن تانىستىردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، سيمپوزيۋمعا ازيا، ەۋروپا، امەريكا جانە تاياۋ شىعىستىڭ 20 دان استام ەلىنەن 300 دەن استام دەلەگات قاتىسقان. بۇل التىن وردا مەن ۇلى دالا تاريحىن زەرتتەۋگە حالىقارالىق عىلىمي قاۋىمداستىقتىڭ قىزىعۋشىلىعى جوعارى ەكەنىن كورسەتتى.
اسقار ابدراحمانوۆ التىن وردا داۋىرىندە جىبەك جولىنىڭ سولتۇستىك تارماعى ارقىلى قىتاي جىبەگى، ءۇندىستان دامدەۋىشتەرى، رەسەي اڭ تەرىلەرى، ورتالىق ازيا جىلقىلارى مەن ەۋروپا جانە تاياۋ شىعىس ەلدەرىنىڭ قولونەر بۇيىمدارى تاسىمالدانعانىن اتاپ ءوتتى.
سونداي-اق جوشى ۇلىسىنىڭ ەكونوميكالىق قۋاتى ونىڭ بيلەۋشىلەرى اتىنان سوعىلعان كوپتەگەن تەڭگەلەر ارقىلى دا كورىنىس تاپقانىن ايتتى. بۇگىندە ەۋرازيانىڭ ءار وڭىرىنەن تابىلىپ جاتقان وسى تەڭگەلەر سول داۋىردەگى ساۋدا جانە مادەني بايلانىستاردى تەرەڭىرەك زەرتتەۋگە مۇمكىندىك بەرىپ وتىر.
- يۋنەسكو قامقورلىعىمەن وتكەن التىن وردا مۇراسى جونىندەگى اۋقىمدى سيمپوزيۋم حالىقارالىق عىلىمي قاۋىمداستىقتىڭ ەۋرازيا مەن ۇلى دالانىڭ ورتاق تاريحىن كەڭ ءارى جاڭا كوزقاراسپەن زەرتتەۋگە جوعارى قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىرعانىن كورسەتتى، - دەدى ديپلومات.
ول يۋنەسكو باسشىلىعىنا قازاقستان باستاماسىنا قولداۋ كورسەتكەنى، سيمپوزيۋم جۇمىسىنا بەلسەندى قاتىسقانى جانە عىلىمي پىكىرتالاستارعا ۇلەس قوسقانى ءۇشىن العىس ءبىلدىردى.
ءوز كەزەگىندە سيمپوزيۋمعا قاتىسقان لازار ەلۋندۋ اسسومو ءىس-شارانىڭ جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرىلعانىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي باستامالار ەۋرازيا حالىقتارىنىڭ ادامزاتتىڭ ورتاق مادەني مۇراسىنا قوسقان ۇلەسىن جان-جاقتى زەرتتەۋگە جول اشادى.
كونفەرەنسيا سوڭىندا قاتىسۋشىلار جىبەك جولى ەلدەرىنىڭ، سونىڭ ىشىندە قازاقستاننىڭ ۇلتتىق تاعامدارىنان ءدام تاتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جەنت قالاسىندا التىن وردانىڭ تەڭگە سارايى جۇمىس ىستەگەنى تۋرالى جازىلدى.