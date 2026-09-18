التىن وردا حالقىنىڭ بۇگىنگى ۇرپاقپەن قانشالىقتى تۋىس ەكەنى زەرتتەلەدى
استانا. قازاقپارات - التىن وردا داۋىرىندە ءومىر سۇرگەن ادامداردىڭ بۇگىنگى ۇرپاقپەن قانشالىقتى تۋىس ەكەنىن د ن ق ارقىلى انىقتاۋعا بولادى.
عالىمدار جوشى ۇلىسىنىڭ حالقىن زەرتتەۋدىڭ جاڭا تاسىلدەرىن، دەرەككوزدەرى مەن ادىستەرىن تالقىلاۋعا ارنالعان «التىن وردا حالقىنىڭ پالەوگەنەتيكاسى جانە بيولوگيالىق تاريحى» اتتى دوڭگەلەك ۇستەل وتكىزەدى. قازىر قازبا كەزىندە تابىلعان ادام سۇيەكتەرىنەن گەنەتيكالىق اقپارات الىپ، ولاردىڭ شىعۋ تەگىن، تۋىستىق بايلانىسىن جانە كوشى-قون جولدارى زەرتتەلىپ جاتىر. بۇل ءۇشىن پالەوگەنەتيكا، ارحەولوگيا جانە انتروپولوگيا دەرەكتەرى قاتار قاراستىرىلادى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇرىن جادىگەر رەتىندە عانا قابىلدانعان سۇيەكتەر ەندى تاريحتى زەرتتەۋدىڭ ماڭىزدى دەرەككوزىنە اينالماق.
ماقسات جاباعين، ۇلتتىق بيوتەحنولوگيا ورتالىعى ادام گينەتيكاسى زەرتحاناسىنىڭ مەڭگەرۋشىسى:
بۇرىندا قازبا بارىسىندا تابىلعان سۇيەكتەرگە كوپ ءمان بەرىلمەيتىن. تەك قانا جادىگەرلەرگە كوپ كوڭىل اۋدارىلاتىن. ءبىراق قازىرگى گەنەتيكالىق، پالەوگەنەتيكالىق جاڭا بۋىن ادىستەرى ارقىلى سول سۇيەكتىڭ بويىندا قالعان د ن ق، ياعني گەنەتيكالىق اقپاراتتى شىعارىپ الۋعا مۇمكىندىك بار. سول اقپاراتتى زەرتتەي وتىرىپ، سول ادامدار قازىر قازاق دالاسىندا، ورتا ازيادا ءومىر ءسۇرىپ جاتقان حالىقتارمەن ساباقتاستىعى قانداي ەكەنىن انىقتاۋعا بولادى.
qazaqstan.tv