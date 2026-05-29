التىن ارزانداي باستادى
استانا. قازاقپارات - الەمدىك نارىقتا التىن كۇرت ارزاندادى. چيكاگو تاۋار بيرجاسىندا باعالى مەتالدىڭ ماۋسىم ايىنداعى فيۋچەرسى 2,3 پايىزعا تومەندەپ، ءبىر ۋنسياسى 4 مىڭ ءتورت ءجۇز دوللارعا تۇسكەن.
بۇل - كەيىنگى ەكى ايداعى ەڭ تومەنگى كورسەتكىش. ساراپشىلار: «باعانىڭ قۇلدىراۋىنا ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسسوزدەردىڭ تىعىرىققا تىرەلۋى سەبەپ»، - دەيدى.
ينۆەستورلار قۇراما شتاتتاردىڭ فەدەرالدى رەزەرۆ جۇيەسىنىڭ پايىزدىق مولشەرلەمەسى جوعارى دەڭگەيدە قالادى دەپ كۇتەدى. سول سەبەپتى التىنعا سۇرانىس باسەڭدەگەن. «ال دوللار، كەرىسىنشە، كۇشەيىپ، قورعانىس اكتيۆى رەتىندە مارتەبەسىن ساقتايدى»، - دەيدى ساراپشىلار.