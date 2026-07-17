الەۋمەتتىك كۆوتامەن گرانتقا كىمدەر تۇسە الادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا الەۋمەتتىك وسال ساناتتاعى تالاپكەرلەر مەملەكەتتىك ءبىلىم گرانتى كونكۋرسىنا جالپى نەگىزدە ەمەس، وزدەرىنە ارنالعان ارنايى كۆوتا بويىنشا قاتىسادى. بۇل تۋرالى ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ كوميتەتى باسقارماسىنىڭ باسشىسى جانداۋلەت قۇدايبەرگەنوۆ Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن LivE» باعدارلاماسىندا ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جىل سايىن مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسىنىڭ بەلگىلى ءبىر بولىگى الەۋمەتتىك وسال ساناتتاعى تالاپكەرلەرگە ارنايى كۆوتا رەتىندە بولىنەدى.
- مىسالى، ءتورت جانە ودان دا كوپ بالا تاربيەلەپ وتىرعان كوپبالالى وتباسىلاردان شىققان تالاپكەرلەرگە مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسىنىڭ جالپى كولەمىنىڭ 5 پايىزى قاراستىرىلعان. سونىمەن قاتار قانداستارعا، تولىق ەمەس وتباسىنان شىققان تالاپكەرلەرگە جانە وزگە دە الەۋمەتتىك وسال ساناتتارعا ارنايى كۆوتالار بولىنەدى، - دەدى جانداۋلەت قۇدايبەرگەنوۆ.
ونىڭ سوزىنشە، تولىق ەمەس وتباسىنان شىققان تالاپكەرلەر ءۇشىن مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسىنىڭ 3 پايىزى كوزدەلگەن. سونداي-اق I جانە II توپتاعى مۇگەدەكتىگى بار تالاپكەرلەرگە، سونداي-اق I نەمەسە II توپتاعى مۇگەدەكتىگى بار ادامدى تاربيەلەپ وتىرعان وتباسىلاردان شىققان تالاپكەرلەرگە دە ارنايى كۆوتا بەرىلەدى.- بۇل تالاپكەرلەر جالپى كونكۋرسقا قاتىسپايدى. ولار تەك وزدەرىنە ارنالعان كۆوتا اياسىندا باق سىنايدى. ارنايى كۆوتا بويىنشا بولىنگەن گرانتتارعا جالپى كونكۋرسقا قاتىسۋشىلار ۇمىتكەر بولا المايدى، - دەدى كوميتەت باسقارماسىنىڭ باسشىسى.
جانداۋلەت قۇدايبەرگەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، ەرەكشە ءبىلىم بەرۋ قاجەتتىلىگى بار تالاپكەرلەرگە دە قاجەتتى قولداۋ كورسەتىلەدى.
- ەگەر تالاپكەردىڭ ءوزىنىڭ I نەمەسە II توپتاعى مۇگەدەكتىگى بولسا نەمەسە زاڭنامادا كوزدەلگەن وزگە ساناتتاردىڭ بىرىنە جاتسا، ارنايى كۆوتا بويىنشا كونكۋرسقا قاتىسا الادى. سونىمەن قاتار جوعارى وقۋ ورىندارىندا وقۋ بارىسىندا كورۋ، ەستۋ قابىلەتى بۇزىلعان جانە وزگە دە ەرەكشە ءبىلىم بەرۋ قاجەتتىلىگى بار ستۋدەنتتەرگە ينكليۋزيۆتى ءبىلىم بەرۋ تالاپتارىنا سايكەس قاجەتتى جاعداي جاسالىپ، ءتيىستى قولداۋ كورسەتىلەدى، - دەدى ول.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن سوڭعى بەس جىلدا ەرەكشە ءبىلىم بەرۋ قاجەتتىلىگى بار تالاپكەرلەر سانى شامامەن توعىز ەسە ارتقانى حابارلانعان بولاتىن.