الەۋمەتتىك جەلىدەگى جالعان ەم حالىق دەنساۋلىعىنا قاۋىپ ءتوندىرىپ وتىر - دەپۋتات
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى گۇلدارا نۇرىم پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى -مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆانىڭ اتىنا دەپۋتاتتىق ساۋال جولداپ، الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى جالعان مەديسينالىق كەڭەستەر مەن بيولوگيالىق بەلسەندى قوسپالاردىڭ (ب ب ق) باقىلاۋسىز جارناماسىنا قاتىستى ماسەلە كوتەردى.
دەپۋتاتتىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە الەۋمەتتىك جەلىلەر ەمدەۋ، ءدارى قابىلداۋ جانە مەديسينالىق كەڭەس تاراتاتىن نەگىزگى الاڭداردىڭ بىرىنە اينالعان. سونىڭ سالدارىنان دارىگەرگە قارالماي، ينتەرنەتتەگى كەڭەسكە سۇيەنىپ ءوز بەتىنشە ەم قابىلدايتىندار كوبەيگەن.
- ازاماتتاردىڭ %42 - ى كەمىندە ءبىر رەت الەۋمەتتىك جەلىدەگى كەڭەسكە سۇيەنىپ، دارىگەرگە قارالماي ەم قابىلداعان. بۇل انتيبيوتيكتەرگە توزىمدىلىكتىڭ ارتۋىنا، دارىلەردىڭ جاناما اسەرىنىڭ كوبەيۋىنە جانە اۋرۋلاردى كەش انىقتاۋعا اكەلەدى، - دەدى گۇلدارا نۇرىم.
ونىڭ سوزىنشە، مەديسينالىق ءبىلىمى جوق ادامدار دا الەۋمەتتىك جەلىدە ءوزىن مامان رەتىندە كورسەتىپ، ءتۇرلى ەمدەۋ تاسىلدەرىن ۇسىنىپ ءجۇر. كەي جاعدايدا ولار رەتسەپتىمەن بەرىلەتىن دارىلەردى دە جارنامالايدى.
دەپۋتات بيولوگيالىق بەلسەندى قوسپالاردىڭ ءدارى رەتىندە ناسيحاتتالۋى دا ۇلكەن ماسەلە ەكەنىن ايتتى.
- قازىر ەلدە ب ب ق نارىعى باقىلاۋسىز قالىپ وتىر. ادامدارعا ەم رەتىندە تيىمدىلىگى دالەلدەنبەگەن ونىمدەر ۇسىنىلادى. بۇل اۋرۋدىڭ اسقىنۋىنا جانە دەرتتى كەش انىقتاۋعا سەبەپ بولۋى مۇمكىن، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار دەپۋتات دارىگەرلەر اراسىنداعى داۋلاردىڭ الەۋمەتتىك جەلىدە اشىق تالقىلانۋى مەديسينا سالاسىنا دەگەن سەنىمگە كەرى اسەر ەتىپ وتىرعانىن ايتتى.
وسىعان بايلانىستى گۇلدارا نۇرىم الەۋمەتتىك جەلىدەگى جالعان مەديسينالىق جارناماعا باقىلاۋدى كۇشەيتىپ، بارلىق ب ب ق بويىنشا اشىق ءتىزىلىم جاساۋدى ۇسىندى.
سونداي-اق دەپۋتات ەمدەۋ مەن ءدارى-دارمەك تۋرالى اقپارات جاريالايتىن اۆتورلاردى دارىگەرگە قارالۋ قاجەتتىگىن ەسكەرتۋگە مىندەتتەۋدى ۇسىندى.
اۆتورلار
ۆەنەرا جولامان قىزى