الەۋمەتتىك جەلىدەگى بالاعات ءسوز: جامبىل وبلىسىنىڭ تۇرعىنى جىندىحاناعا جاتقىزىلدى
استانا. قازاقپارات - جامبىل وبلىسىندا TikTok الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى تىكەلەي ەفيردە بىرنەشە مارتە بالاعات سويلەپ، ايىپپۇل ارقالاعان ايەل ادام پسيحيكالىق ورتالىققا جاتقىزىلدى.
وبلىستىق پ د مالىمەتىنشە، TikTok الەۋمەتتىك جەلىسىندە «زولوتايا جەنشينا» لاقاپ اتىمەن تانىلعان بايزاق اۋدانىنىڭ 41 جاستاعى تۇرعىنى لايلو قاسىموۆا تىكەلەي ەفيرلەر بارىسىندا بالاعات سوزدەر قولدانعانى ءۇشىن بىرنەشە رەت اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعان. بىرنەشە مارتە ەسكەرتۋ جاسالىپ، پروفيلاكتيكالىق جۇمىستار جۇرگىزىلگەنىنە قاراماستان، ايەل مۇنداي ارەكەتتەرىن جالعاستىرا بەرگەن. ول ءوزىنىڭ كامەلەتكە تولماعان بالالارىنا قاتىستى دا بالاعات سوزدەر ايتقان.
«پوليتسيا، قورعانشىلىق جانە قامقورشىلىق ورگاندارى مەن باسقا دا مۇددەلى قىزمەتتەردىڭ قاتىسۋىمەن بالالاردىڭ تاربيەلەنۋ جانە تۇرۋ جاعدايلارىنا تەكسەرۋ جۇرگىزىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا بالالار اكەسىنىڭ قاراۋىندا. جەدەل مەديسينالىق جاردەم بريگاداسىنىڭ تەكسەرۋىنەن كەيىن لايلو قاسىموۆا ەم قابىلداۋ ءۇشىن جامبىل وبلىستىق پسيحيكالىق دەنساۋلىق ورتالىعىنا جاتقىزىلدى»، - دەلىنگەن حابارلامادا.
24.kz