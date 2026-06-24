الەۋمەتتىك جەلىلەردە ەل اراسىنا ىرىتكى سالاتىندارعا جاۋاپكەرشىلىك: باس پروكۋراتۋرا مالىمدەمە جاسادى
استانا. قازاقپارات - سوڭعى ۋاقىتتا الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن مەسسەندجەرلەردە ەل اراسىنا ىرىتكى سالىپ، جۇرتشىلىقتى ءبىر-بىرىنە قارسى قوياتىن ارانداتۋشىلىق جازبالار مەن پىكىرلەر جيىلەپ كەتتى. وسىعان بايلانىستى باس پروكۋراتۋرا ازاماتتارعا جەلىدەگى زاڭعا قايشى ارەكەتتەر ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك ارقالايتىنىن قاتاڭ ەسكەرتتى.
قوعامدا الەۋمەتتىك، ۇلتتىق، رۋلىق، ناسىلدىك نەمەسە ءدىني الاۋىزدىقتى قوزدىرۋعا باعىتتالعان كەز كەلگەن جاريالانىم مەن پىكىر ءۇشىن قىلمىستىق كودەكستىڭ 174-بابى بويىنشا جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان. جاسالعان ءىس-ارەكەتتىڭ اۋىرلىعىنا قاراي كىنالى تۇلعاعا 2 مىڭنان 7 مىڭ ا ە ك- كە دەيىن ايىپپۇل سالىنۋى، نە بولماسا 2 جىلدان 20 جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە باس بوستاندىعى شەكتەلۋى نەمەسە ودان ايىرىلۋى مۇمكىن.
ەگەر جەلىدە جاريالاعان ماتەريالىڭىزدا قىلمىستىق بەلگىلەر بولماسا دا، ول زاڭعا قايشى بولسا (اكىمشىلىك كودەكستىڭ 456-2-بابى)، 20 ا ە ك كولەمىندە ايىپپۇل ارقالايسىز. كەز كەلگەن تەكسەرىلمەگەن، وتىرىك اقپاراتتى بولىسكەن ادام اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى. ال ەگەر اقپاراتتىڭ وتىرىك ەكەنىن بىلە تۇرا، ادەيى ەلدى دۇرلىكتىرۋ ءۇشىن تاراتساڭىز، ءىس قىلمىستىق سيپات الىپ (قىلمىستىق كودەكستىڭ 274-بابى)، جاعداي ايىپپۇلمەن عانا شەكتەلمەيدى.
رەپوست جاساعاندار دا جاۋاپ بەرەدى
ەڭ ماڭىزدى جايت: جاۋاپكەرشىلىك تەك سول ءماتىندى جازعان اۆتورعا عانا جۇكتەلمەيدى. WhatsApp چاتتاردا، Telegram-دا نەمەسە باسقا دا جەلىلەردە سول اقپاراتتى ارى قاراي بولىسكەن (رەپوست جاساعان)، چاتتارعا تاراتقان نەمەسە ونى قولداپ پىكىر جازعان كەز كەلگەن ازامات زاڭ الدىندا بىردەي جاۋاپ بەرەدى. ياعني، «ونى مەن جازعان جوقپىن، جاي عانا ءبولىستىم» دەگەن ءۋاج ءۋاج بولىپ ەسەپتەلمەيدى.
قۇزىرلى ورگاندار ازاماتتاردى كەز كەلگەن اقپاراتقا سىني كوزبەن قاراۋعا شاقىرادى. جەلىدەن كورگەن دۇنيەنى بىردەن چاتتارعا تاراتا جونەلمەي، ونىڭ قانشالىقتى راس ەكەنىن، رەسمي اقپارات كوزدەرىندە جاريالانعانىن تەكسەرىپ الۋ كەرەك. ەل ىشىندەگى تاتۋلىق پەن ءوزارا سىيلاستىقتى بۇزاتىن، حالىقتى دۇرلىكتىرەتىن جازبالاردى جاريالاۋدان دا، تاراتۋدان دا باس تارتقان ءجون.
24.kz